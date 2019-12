Grüne werden zweitstärkste Kraft

Baden-Baden - Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt: Auch in der Kurstadt brachte die gestrige Europawahl einige gewaltige Veränderungen mit sich. Während die Grünen eine enorme Steigerung ihres Stimmenanteils bejubeln durften und an der Oos zur zweitstärksten Kraft wurden, gab es bei der SPD geradezu erdrutschartige Verluste.



Insgesamt war auch in Baden-Baden eine massive Erhöhung der Wahlbeteiligung beim Europavotum festzustellen: 61,7 Prozent gegenüber 47,5 Prozent bei der letzten Europawahl im Jahr 2014.

Die CDU konnte ihre führende Stellung in der Kurstadt zwar behaupten, musste aber mit 32 Prozent der Stimmen auch deutliche Verluste hinnehmen. Vor fünf Jahren war man noch auf 38,3 Prozent gekommen, was auch schon einen Rückgang bedeutete. Das Minus vom gestrigen Wahltag ist allerdings geringer als auf Landesebene.

Platz zwei in Badern-Baden ging bei der Wahl des Europäischen Parlaments an die Grünen, die einen Stimmenanteil von 25,8 Prozent verbuchen konnten. Damit haben sie ihre Quote fast verdoppelt, denn 2014 waren die Grünen noch auf 13,4 Prozent gekommen. Mit dem hiesigen Ergebnis lagen sie auch besser als nach den letzten Hochrechnungen auf Landesebene.

Hingegen wurden die Sozialdemokraten von den Baden-Badener Wählern sozusagen nahezu halbiert. Von 24 Prozent stürzten sie ab auf nur noch 12,3 Prozent. Die AfD, die vor fünf Jahren bei ihrem ersten Mitwirken an der EU-Wahl an der Oos aus dem Stand heraus auf 9,1 Prozent gekommen war, konnte sich diesmal kaum steigern. Sie erreichte hier eine Quote von 9,6 Prozent.

Die FDP war 2014 noch abgestürzt und hatte bei einem Ergebnis von 5,9 Prozent insgesamt zehn Prozentpunkte eingebüßt. Gestern konnten die Liberalen davon ein wenig wettmachen und landeten bei letztlich 7,6 Prozent.

Die Linke konnte ihr schwaches Abschneiden bei der Europawahl in Baden-Baden nicht verbessern. Im Gegenteil: Nach 2,9 Prozent vor fünf Jahren konnte man diesmal 2,6 Prozent der Wähler von sich überzeugen. Die Freien Wähler vermochten ihr Abschneiden bei der EU-Wahl nur geringfügig zu steigern: Nach 1,8 Prozent im Jahr 2014 kamen sie jetzt auf 2,4 Prozent. Mehr als ein Prozent der Stimmen holten in Baden-Baden noch die Satirepartei "Die Partei" sowie die Tierschutzpartei.