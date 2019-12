Erfolg durch Nachtschichten und Teamgeist

Zum Countdown, also gegen Ende der vorgegebenen Zeit, war beispielsweise in Kartung "das halbe Dorf" zum Kindergarten gepilgert, wie Gerrit Schlindwein, Vorsitzender des Männergesangvereins (MGV) Kartung und Organisator des dortigen Projekts, mit Stolz berichtet. Nacht für Nacht hätten seine rund 25 Mitstreiter Extraschichten eingelegt und auch beim Regen am Samstag einfach weitergemacht. Und so konnte Herbert Gille, Kartunger Zimmerermeister, am Sonntag den Richtspruch für die 25 Quadratmeter große Hütte sprechen. Und nicht nur diese haben die MGV-Jungsänger während der vergangenen Tage mit Teamgeist realisiert: Entstanden ist außerdem ein kleiner Bolzplatz, ein Barfußpfad, eine Sitzbank aus einem Baumstamm, die bestehenden Hütten wurden neu gestrichen, und auf dem Weg zur neuen Hütte haben alle Helfer ihre Handabdrücke verewigt. Kinder, Eltern und Erzieherinnen seien von der Arbeit begeistert, freut sich Schlindwein über das Ergebnis.

Und auch in Halberstung war am Sonntag das halbe Dorf auf den Beinen, um beim Abschlussfest des Projekts der Gruppe "Bauwagen Halberstung" das Entstandene zu bewundern, weiß Timo Gressinger vom Baden-Badener Koordinierungskreis zu berichten. Es habe "gut funktioniert", was die Gruppe vorhatte: Auf dem Spielplatz bei der Bürgerbegegnungsstätte haben die Teilnehmer einen Sandkasten und eine Spielhütte gebaut und den Untergrund für eine Sitzgelegenheit gestaltet.

Die Sinzheimer Ministranten haben bereits 100 Vorbestellungen für ihr internationales Kochbuch (wir berichteten), sage und schreibe 350 Stück haben sie am Sonntag vor den Wahllokalen verkaufen können, fasst Gressinger zusammen: "Ein voller Erfolg." Auch dabei: Nachtschichten inklusive. Die Sinzheimer Gruppe Ferienlager and Friends werkelte bei der Realschule. Wenn auch kurz vom Regen aus der Bahn geworfen, haben sie Großartiges für die Schulgemeinschaft getan: vier Blumenbeete angelegt, einen Weg zu diesen, eine Gerätehütte und eine Kräuterspirale gebaut sowie Rasen gesät. Gemeinsam mit den Ministranten gab es am Sonntag ein verdientes Abschlussfest.

Als Dank für die Arbeit der Gruppe "Gänseblümchen" der Seelsorgeeinheit Baden-Oos hat auch die Caritas am Sonntag ein Fest organisiert. Schließlich hatten die Ehrenamtlichen den Spielplatz bei der Caritas-Kindertagesstätte auf Vordermann gebracht (wir berichteten). Und auch beim Arche-Noah-Kindergarten wird es wohl strahlende Kinderaugen gegeben haben: Die "Hoch-hinaus!"-Minis der Seelsorgeeinheit Baden-Baden haben dort unter anderem ein Waldsofa errichtet, Podeste für die Küche gebaut und eine Waldrallye erstellt.

In Eisental erstrahlt nun die Fatima-Kapelle in neuem Glanz - dank der KjG Rebland. Diese hat außerdem beim Erlebnisgarten das Tretbecken instand gesetzt, eine Pflanzen-Rankhilfe angelegt und Pfosten für ein Sonnensegel installiert. "Gut besucht" war laut Gressinger die Mai-Andacht zum Abschluss der Aktion bei der Kapelle.

Timo Gressinger ist begeistert: "Wir ziehen ein sehr positives Fazit!" Es habe so viele glückliche Gesichter während und am Ende der 72 Stunden gegeben. Außerdem sei die Hilfsbereitschaft enorm gewesen. Unzählige Personen seien mit Kuchen oder Getränken vorbeigekommen, oder haben gleich mitangepackt. Geschickt vom Himmel (Aktionsmotto), geschuftet auf der Erde - die 72-Stunden Aktion hat gehalten, was sie versprochen hat und die Welt ein bisschen besser gemacht.