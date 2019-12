Grüne rücken der CDU auf die Pelle

Baden-Baden

Kommunalwahl: Die Gemeinden Baden-Baden (red) - Weil zuerst die Europawahl bedient werden musste, werden die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen erst am Montag im Laufe des Tages vorliegen. Hier gibt es die vorliegenden Ergebnisse der Gemeinden und kleineren sowie mittleren Städte (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Weil zuerst die Europawahl bedient werden musste, werden die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen erst am Montag im Laufe des Tages vorliegen. Hier gibt es die vorliegenden Ergebnisse der Gemeinden und kleineren sowie mittleren Städte (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Strobl verzichtet auf Kandidatur Stuttgart (bjhw/dpa) - Nach dem Wahldebakel bei der Europa- und Kommunalwahl verzichtet Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Landeschef Thomas Strobl auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl. Wochenlang war er intern gedrängt worden, nicht nach der Kandidatur zu greifen (Foto: Gollnow/av). » Weitersagen (bjhw/dpa) - Nach dem Wahldebakel bei der Europa- und Kommunalwahl verzichtet Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Landeschef Thomas Strobl auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl. Wochenlang war er intern gedrängt worden, nicht nach der Kandidatur zu greifen (Foto: Gollnow/av). » - Mehr

Karlsruhe

SWR: Grüne erobern Karlsruhe Karlsruhe (lsw/red) - CDU und SPD sind bei den Gemeinderatswahlen in den drei größten Städten Baden-Württembergs nach einer Prognose des SWR die großen Verlierer. Laut der Vorhersage könnten die Grünen in Karlsruhe stärker als CDU und SPD zusammen werden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw/red) - CDU und SPD sind bei den Gemeinderatswahlen in den drei größten Städten Baden-Württembergs nach einer Prognose des SWR die großen Verlierer. Laut der Vorhersage könnten die Grünen in Karlsruhe stärker als CDU und SPD zusammen werden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr