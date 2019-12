Großputztag auf dem Buchtunger Tierhof

Von Christina Nickweiler



Sinzheim - Kräftig kratzt Tanja Sölter mit einem Gartenmesser das Unkraut aus den Fugen zwischen den Pflastersteinen auf dem Buchtunger Tierhof im Sinzheimer Ortsteil Kartung heraus. Daneben fegt ihre Tochter Helen den Hof des Katzenhauses. Aus einer anderen Ecke brummt der benzinbetriebene Motor eines Rasenmähers. Dazwischen sausen die beiden Pinscher herum, die derzeit im Wohnhaus der Leiterin Jacqueline Grimm residieren. Auf dem Buchtunger Tierhof ist Großputztag.







Überall wird gewerkelt, gesägt und aufgeräumt. Rund 30 ehrenamtliche Helfer haben sich an diesem Samstagmorgen auf dem Tierhof eingefunden. Einmal im Jahr, meistens im Frühjahr, steht das große Reinemachen an. Gleich am Eingang schleift Eva Prinz das Vierkantholz der Pergola ab. "Ich habe das noch nie gemacht, aber es klappt gut", freut sie sich. Daneben ist eine andere Helferin schon weiter, sie streicht den hölzernen Gartenzaun weiß an. Unter der Pergola brutzeln zwei Helfer Würste für den Imbiss, der später für die Helfer angesagt ist. Der Duft dürfte der Grund sein, warum die beiden Pinscher "Nico" und "Cici" von ihrem Körbchen aus argwöhnisch die Aktivitäten am Grill beäugen. Überall wird gewerkelt, gesägt und aufgeräumt. Rund 30 ehrenamtliche Helfer haben sich an diesem Samstagmorgen auf dem Tierhof eingefunden. Einmal im Jahr, meistens im Frühjahr, steht das große Reinemachen an. Gleich am Eingang schleift Eva Prinz das Vierkantholz der Pergola ab. "Ich habe das noch nie gemacht, aber es klappt gut", freut sie sich. Daneben ist eine andere Helferin schon weiter, sie streicht den hölzernen Gartenzaun weiß an. Unter der Pergola brutzeln zwei Helfer Würste für den Imbiss, der später für die Helfer angesagt ist. Der Duft dürfte der Grund sein, warum die beiden Pinscher "Nico" und "Cici" von ihrem Körbchen aus argwöhnisch die Aktivitäten am Grill beäugen. Zurück zum Katzenhaus: Dort ist seit kurzer Zeit die Katze "Lara" untergebracht. "Sie ist noch sehr ängstlich", sagt Michaela Thiel, die mit einem Schaber das wuchernde Unkraut abkratzt. Die Arbeit strengt sie an. "Heute Abend, wenn ich erschöpft bin, weiß ich, was ich alles gearbeitet habe", sagt sie und wischt sich die Schweißperlen von der Stirn. In einem weiteren Arbeitsgang sammelt sie den Unrat der Tiere auf und entsorgt diesen. Die Katze "Lara" hat sich derweil unter einem Korbsessel versteckt. Das Problem: Solange sich "Lara" im Katzenhof aufhält, so lange kann Michaela Thiel nicht durch die Gittertür. Die Mieze würde sofort abhauen, befürchtet sie. Deswegen klettert die Helferin eben selbst durch das Fenster, um aus dem Katzenhaus zu kommen und weiteres Arbeitsgerät zu holen. Alle anderen Miezen sind während der Putzaktion im Katzenhaus untergebracht. So auch alle Hunde in ihren Zwingern, die sich gegenüber dem Katzenhaus befinden. Beim Hundehaus putzt Corinna Sternkopf gerade die Fenster. Hinter der Glasscheibe döst ein Mischlingshund vor sich hin. Als Corinna Sternkopf mit einem Putzhandschuh zu wischen beginnt, schaut der Vierbeiner mit einem leicht gelangweilten Blick den Wischbewegungen zu. "Das war vorhin im Katzenhaus ähnlich. Kater ,Mikesch' bewegte aufmerksam den Kopf mit den Wischbewegungen hin und her", erzählt die Helferin. Anschließend habe es noch eine Streicheleinheit für das Fellknäuel gegeben, ergänzt Corinna Sternkopf. Südlich vom Hundehaus lässt Holger Wieland die Kettensäge kreischen, um kleinere Äste am Laubbaum zu entfernen. Er trägt bei rund 20 Grad Celsius Außentemperatur eine schwere Schutzhose. "Bollenschwer und gut warm", stöhnt er. Er räumt den Verschnitt weg und liest größere Bruchsteine auf einem Wiesengelände auf. Hier will er mit weiteren Helfern einen Auslauf für Hunde einrichten. Zunächst müssen aber die alten Gitterzäune entfernt werden, damit bald eine neue standfeste Begrenzung montiert werden kann. Täglich bekommt hier ein einzelner Hund auf einem mehr als hundert Quadratmeter großen Gelände eine Stunde Auslauf und kann sich austoben. Der Auslauf im Freien gehört zu der artgerechten Haltung eines Bellos. "Hunde wollen raus", erläutert ein Helfer. Inzwischen schiebt Tanja Sölter die Schubkarre voller Unkraut zwischen den Pflastersteinen vor sich her. Bernhard Schäfer zeigt ihr den Ort, an dem das Kompostmaterial gesammelt wird. Nicht nur die gepflasterten Flächen auf dem Tierheimareal sehen nun wieder ordentlich und sauber aus, sodass sich Besucher und Tiere hier wohlfühlen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben