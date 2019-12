Sandweier gewinnt einen Sitz dazu

Gaggenau

Startsignal für neues Wirgefühl Gaggenau (hap) - Als Quartier-Tag "Links der Murg" und Fest mit Begegnungen, Aktionen und Musik hatte es die Stadt angekündigt. Es wurde trotz Premierencharakters zu einem Erfolg - auch wenn ein heftiger Gewitterschauer am Nachmittag viele Besucher vertrieb (Foto: Hegmann).

Rastatt

Aufrufe zur Wahl Rastatt (red) - Der neue Landrat des Landkreises Rastatt, der Rastatter OB sowie die Ortsvorsteher der Stadtteile haben dazu aufgerufen, am Sonntag wählen zu gehen. Wer auch in Zukunft in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben wolle, müsse mitgestalten (Symbolfoto: Michael/dpa).

Bühl

Neuer Kämmerer drückt auf die Tube Bühl (jo) - Thomas Bauer (Foto: bema) ist seit acht Wochen Kämmerer der Stadt Bühl. Gestartet ist er mit einer Steilvorlage an Verwaltung und Gemeinderat: Den Haushalt 2020 will er noch in diesem Jahr unter Dach und Fach bringen. Davon erhofft er sich finanzielle Vorteile für Bühl.

Gaggenau

Michelbach sucht Ortsvorsteher Gaggenau (uj) - In Michelbach gibt es gut eine Woche vor der Kommunalwahl noch keinen Interessenten für den Posten des Ortsvorstehers. Falls sich niemand bewirbt, will Jürgen Schäfer (SPD) seinen Hut in den Ring werfen. Er wolle das Amt nur gut zwei Jahre ausüben (Foto: wiwa).