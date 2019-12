Theaterkunst schnuppert Rennbahnluft

(cl) - An einer rekordverdächtigen Picknick-Tafel aus über 200 Tischen haben die Theaterfreunde die Eröffnung der 24. Landes-Theatertage in Baden-Baden gefeiert: Es gab Sekt für alle und flotten Jazz. Bis 2. Juni sind 36 Aufführungen an 16 Spielstätten zu sehen (Foto: Viering). » - Mehr



May-Interview zu den Theatertagen Baden-Baden (cl) - Noch ist Platz in der ersten Reihe: Am Freitag starten die Baden-Württembergischen Theatertage in Baden-Baden. "Eine große Gelegenheit, die vielfältige Theaterlandschaft des Landes zu erleben", sagt Intendantin Nicola May - und: "Es gibt es noch Karten" (Foto: Viering).