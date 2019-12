Axel Schweikert bringt afrikanischen Gospel nach Mittelbaden

Te ilnehmer einer Ferienfreizeit der evangelischen Gemeindejugend der Altstadt-Pfarreien waren so begeistert vom gemeinsamen Singen, dass sie diese Aktivität nicht nur auf die Ferien beschränken wollten. Deshalb gründeten sie 1969 den Spiritual- und Folklorechor, damals der erste seiner Art in der gesamten Region. "Mit zwölf Sängern haben wir angefangen, und heute sind es 60", sagt Axel Schweikert mit berechtigtem Stolz. Der ehemalige Musikschulleiter begann schon als Gymnasiast, den Chor, sein Lebensprojekt, aufzubauen.

Schweikert hat seit der Gründung des Chors die musikalische Federführung inne, ist Chorleiter, Arrangeur, Motor und Ideengeber für die vielfältigen musikalischen Unternehmungen des Chores. Dazu gehören seit 35 Jahren in der Vorweihnachtszeit zwei Konzerte in der Autobahnkirche. In diesem Jahr finden sie am 16. und 17. November statt. Vor allem seine Professionalität - er studierte an der Universität Heidelberg unter anderem Schulmusik und Musikerziehung mit Hauptfach Gesang - sorgt maßgeblich für das Leistungsniveau des Chores. "Auf anspruchsvolle Chorsätze habe ich immer viel Wert gelegt." So gab es in den Jahren nach der Chor-Gründung in Deutschland keine amerikanischen Noten. "Die wollte ich aber unbedingt haben, weil sie am authentischsten sind." Also machte sich der musikalische Pfiffikus jedes Mal, wenn ein Gospelchor aus den USA im Kurhaus auftrat, in der Pause an die Sänger heran und schwatzte ihnen die Noten ab. Auch bei den Kirchenauftritten hat Axel Schweikert in gewisser Weise Pionierarbeit geleistet. "Eigentlich ist es erst seit den 1980er Jahren selbstverständlich, Gospelkonzerte in Kirchen aufzuführen." Er brauchte mit seinem Chor etwa acht Jahre, bis in der Kurstadt und Umgebung aus der anfänglichen Skepsis Akzeptanz wurde. "In der Kirche eines befreundeten Pfarrers bei uns auf dem Dorf ging es etwas schneller", erzählte Schweikert.

Außer den Aktiven einschließlich einer Instrumentalgruppe gibt es wichtige, passive Mitglieder, die den Chor finanziell unterstützen. Da die Sänger keinen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen, kann so zumindest ein Teil der jährlich entstehenden Kosten gedeckt werden. Darüber hinaus finanziert sich der Chor über Konzerteinnahmen und den Verkauf eigener CDs. In den ersten Jahren waren es noch die guten, alten Langspielplatten, vier Stück an der Zahl. An CDs gibt es bis jetzt insgesamt sieben, die achte erscheint offiziell zum Jubiläumskonzert, zu dem der Eintritt frei ist, aber Spenden willkommen sind. Der Chor wird einige Lieder aus der aktuellen CD "How excellent are your ways" präsentieren. Außerdem wird er die Vielschichtigkeit seines Repertoires zeigen und dass er alle seine Stücke auswendig singt. Der Chor von Axel Schweikert hat sich mittlerweile fast 400 geistliche Lieder allein der schwarzen Sklaven Nordamerikas erarbeitet. Dazu kommen afrikanische Gospels, Rock, Pop, Musicals, Jazz - und jedes Lied wird in seiner Herkunftssprache gesungen, darunter drei afrikanische Dialekte, Russisch, Griechisch und Kroatisch, um nur die schwierigen zu nennen. "Dadurch sind die Bühnenpräsenz und Sangesfreude des Chores besonders spürbar", ist Schweikert überzeugt.