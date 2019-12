Schweißtreibender Einsatz

Das Team der katholischen jungen Gemeinde (KjG) sollte eigentlich ein anderes Projekt bekommen, der Projektpartner sprang aber knapp zwei Wochen vorher ab. Sehr kurzfristig musste ein neuer "Job" gefunden werden, gleichzeitig herausfordernd für die Jugendlichen und für einen gemeinnützigen Zweck, heißt es in einer Mitteilung.

Der Hilferuf der Dekanatsjugendreferentin Antonia Schricke erreichte schließlich über den Pfarrgemeinderat das Gemeindeteam Eisental. Dort hatte man sich Anfang 2019 vorgenommen, die vom Sturm beschädigte Außenanlage der Fatima-Kapelle am Schartenberg in Eisental wieder herzurichten. Die Aktion mit dem Slogan "Uns schickt der Himmel" sei für das Gemeindeteam um Sabine Schroeter gerade richtig gekommen. Ortsvorsteher Jürgen Lauten meldete ebenfalls Bedarf für das Tretbecken und den Wildkräuterpfad an. Nach Vor-Ort-Terminen mit Antonia Schricke stellten Pfarrgemeinde und Ortsverwaltung ein gemeinsames Projekt auf die Beine. Erst zum offiziellen Projektstart am Donnerstag vor einer Woche bekam die KjG die Aufgabe mitgeteilt und legte sofort los.

Bei zunächst sehr günstigem Wetter wurden an der Kapelle unter anderem Bäume zurückgeschnitten, hartnäckiges Moos entfernt, Kerzenständer vom Wachs befreit und Blumenbeete mit Pflastersteinen eingefasst. Am Tretbecken und Kräuterpfad waren 13 große Löcher auszuheben, in die später Holzpfähle einbetoniert werden sollten. Das KjG-Team um Filipe Magnus dos Reis zeigte große Einsatzkraft und war beim Organisieren von Werkzeug, Material und Maschinen einfallsreich, heißt es in einer Mitteilung. So kam auch schweres Gerät wie ein großer Erdlochbohrer zum Einsatz, zudem wurden ein Bagger samt Fahrer sowie einige Kubikmeter Beton organisiert. Aber auch schweißtreibende Handarbeit beim Löcherbuddeln und Betonieren war gefragt. Zwei Gewitter mit Starkregen am Samstag führten dazu, dass die mühsam gegrabenen Löcher teilweise wieder zugeschwemmt wurden. Die Jungs und Mädels zogen aber mit einer Spätschicht durch und schlossen die Aufgaben pünktlich ab.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Für das Tretbecken stehen die Halterungen für das Sonnensegel bereit, das Hitzeschutz für die Gäste und gleichzeitig Schutz vor zu schnellem Algenwuchs bieten soll. Das Rankgerüst für die Sitzgruppe am schön angelegten Wildkräuterpfad ist fertig und wird bepflanzt zukünftig auch Schatten spenden. Die Fatima-Kapelle wurde durch die Pflegearbeiten aufgewertet. Der idyllische Platz am Waldrand liegt an einem Wanderweg und lädt zum Beten und Ausruhen ein.

Insgesamt war es eine tolle Aktion, die laut der KjG zeigte, dass die Jugendlichen sich mit Herz und Hand für das Gemeinwohl einsetzen können. Zahlreiche Gäste aus dem Rebland genossen an der Kapelle zum Abschluss die Maiandacht, die ebenfalls vom KjG-Team vorbereitet worden war.