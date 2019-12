750 neue Schilder im Wanderwegenetz

Forbach

Zehn Teams im Bergdorf aktiv Forbach (red) - Trotz schlechter Wetterprognosen kamen rund 40 Helfer zum "Tag für Bermersbach". Zehn Teams von zwei bis sechs Personen, von der Jugend bis zum Senior, kümmerten sich um die zahlreichen Einatzorte, alle vorgesehenen Arbeiten wurden fertig (Foto: Mutschler).

Baden-Baden

Neue Beschilderung Baden-Baden (hez) - Auf Hochtouren arbeitet das Forstamt seit Monaten an der Neubeschilderung der Baden-Badener Wanderwege. Bis Ostern sollen alle rund 700 neuen Wegweiser an Ort und Stelle sein und den Wanderern die Orientierung im Stadtwald erleichtern (Foto: Zorn).

Loffenau

Rasant drehendes Personalkarussell Loffenau (ham) - Das Personalkarussell in der Loffenauer Verwaltung dreht sich rasant. Für das neu geschaffene Amt Bürgerdienste stehen Bürgermeister Markus Burger seit Anfang März Julia Riedinger (Mitte) und Patricia Link als Amtsleiterin zur Verfügung (Foto: Metz).

Murgtal

"Großes Interesse" am Murgtal Murgtal (ham) - Der Stand des Murgtals auf der Reisemesse CMT in Stuttgart erfreut sich eines "sehr großen Interesses an Wanerangeboten", berichtet Bianca Pflüger (rechts) von Baiersbronn Touristik (Foto: Metz). In Halle 6 zeigen die Murgtäler auch einen neuen Imagefilm.