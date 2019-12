Musik ist Trumpf beim Jubiläum

Rastatt

Liederabend in Barockresidenz Rastatt (red) - Am Sonntag, 2. Juni, findet wieder ein Liederabend im Ahnensaal der Rastatter Barockresidenz statt. Das Liedduo Heike-Dorothee Allardt (Klavier) und Stefan Geyer (Bariton) präsentieren Werke von Schubert, Schumann, Loewe und Mahler (Foto: pr/Archiv)

Karlsruhe

Fest im Zeichen der Braukunst Karlsruhe (win) - Das Burgfest ist zwar in die Jahre gekommen, hat sich durch stetige Fortentwicklung und Veränderungen aber stets jung gehalten. Bereits zum 36. Mal steigt an Pfingsten in der Karlsruher Brauerei Hoepfner das Burgfest. 50.000 Menschen werden erwartet (Foto: av).

Rastatt

Vokalkunst aus Lettland Rastatt (manu) - Die Heilig-Kreuz-Kirche in Rastatt war am Sonntag ein weiterer Aufführungsort des sechsten Internationalen Chorfestivals Baden. Zu Gast im Gotteshaus waren das Ensemble Double Q aus Karlsruhe und der lettische Kammerchor Austrums aus Riga (Foto: manu)

Gaggenau

Großer Abend mit viel Musik Gaggenau (ek) - Ausverkauft, tolle Musik und gute Stimmung - alles hatte gepasst bei der zweiten Auflage von "Toni rockt" in Hörden. Auch als dann doch der Regen eingesetzt hatte, tat das der Stimmung keinen Abbruch. So feierten rund 1 300 Menschen ein schönes Fest (Foto: Krieg).