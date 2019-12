Auf Rekordjagd am Merkur

Die Ereignisse über Baden-Baden hätten sich überschlagen, heißt es weiter: Nach dem jüngsten Rekordflug von Simon Sudermann am 26. Mai von 146 Kilometern vom Merkur bis Ellwangen an der Jagst hat das Ausnahmetalent am Vatertag nachgelegt. In einem fast achtstündigen Flug gelang es ihm, die 200er Marke zu knacken. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 33 Stundenkilometern ist er bis Buchdorf nahe Donauwörth geflogen - eine Strecke von 207,5 Kilometern.

Am selben Tag, während Sudermann noch in der Luft war, hatte Eric Trapp (23 Jahre) zwischenzeitlich dessen Rekord vom 26. Mai mit einem Flug von 183,5 Kilometern bis nach Harburg (Schwaben) eingestellt. Beide Leistungen seien außerordentlich hoch zu bewerten, hatte der Tag laut Deutschem Wetterdienst aufgrund angekündigter hoher Schichtbewölkung doch vermeintlich nicht die besten thermischen Voraussetzungen zu bieten, fassen die "Schwarzwaldgeier" zusammen.

Der Merkurrekord sei gut ein Jahrzehnt um die 100 Kilometermarke wie einzementiert erschienen - und wurde nun innerhalb weniger Tage gleich zweimal deutlich überboten. Damit hätten beide Piloten die Tür geöffnet in eine neue Dimension des Gleitschirm-Streckenfliegens vom Merkur aus. Hervorzuheben ist laut Verein auch, dass der 29-jährige Sudermann nicht mit seinem Hochleistungsschirm am Start war, sondern mit einem Ersatzgleitschirm der B-Klasse. Gleitschirme werden in Leistungs- und Sicherheitsklassen eingeteilt A, B, C und D. A bedeute weniger Leistung, dafür mehr Stabilität, D mehr Leistung, aber weniger passive Sicherheit. Seinen 146-Kilometer-Flug habe Sudermann mit seinem D-Schirm absolviert. Am Vatertag sei dieser nach dem ersten Rekordflug beim turnusmäßigen Sicherheitscheck gewesen.

Die "Schwarzwaldgeier" Eric und Sudermann zählten zu den besten Sport-Gleitschirmpiloten Deutschlands. Zwar sei Gleitschirmfliegen Naturgenuss pur, jedoch könne es dabei auch richtig sportlich zugehen - und um stundenlang oben zu bleiben, müssten die Piloten die Landschaft lesen können wie ein Buch, um die geografischen Merkmale wie Windstöße oder Wolken zu erkennen und darauf reagieren zu können. Die Herausforderungen, mit denen Sport-Gleitschirmpiloten in bis zu 3 000 Meter über dem Boden zu kämpfen haben, seien sehr vielfältig.

Was Sudermann, wohnhaft in Kronau, und Trapp, wohnhaft in Heidelberg, von den "normalen" Freizeitpiloten, wie man sie an guten Flugtagen hoch über dem Merkur sieht, unterscheidet, seien ihre sportlichen Ambitionen und ihr überdurchschnittliches fliegerisches Können, so der Verein. Wann immer es wettertechnisch passe, gingen sie "auf Strecke": Das bedeutet in der Gleitschirmfliegersprache, so lange wie möglich in der Luft zu bleiben und so weit wie möglich zu fliegen oder in einem Wettbewerb eine vorgegebene Strecke so schnell wie möglich zu absolvieren.

Trapp und Sudermann fliegen bereits seit 2011 beziehungsweise 2013 und gehen wenn möglich jede Woche mit rund 25 Quadratmeter Gleitsegel in die Luft. Hinzu kommen ein aerodynamisches Liegegurtzeug, Variometer, Navigationsgeräte, Rettungsschirm sowie Essen und Trinken. Das Equipment wiegt rund 25 Kilogramm.

Neben körperlicher Fitness komme es beim Sportfliegen auf mentale Stärke an. "Je länger man in der Luft ist, desto öfter kommt man in Situationen, in denen man tief fliegt und wieder an Höhe gewinnen muss", erklärt Sudermann. "Das kann an den Wetterbedingungen liegen, aber auch an der eigenen mentalen Stärke." Trapp vergleicht das mit anderen Disziplinen im Leistungssport: "Wichtig ist beim Streckenfliegen die mentale Konstanz und Wachheit. Wie Skifahrer vorm Abfahrtsrennen muss man sich die geplante Strecke vor Augen führen. Schwierige Stellen muss man immer wieder visualisieren, um vor Ort dann auch in kurzer Zeit alles richtig zu machen und nicht landen zu müssen."

Für Sudermann und Trapp seien es neben dem Wettkampfgedanken die Gänsehautmomente, die sie immer wieder zum Start über Schwarzwald und Alpen antreiben. "Der Blick aus zwei-, dreitausend Metern Höhe nach unten auf die immer kleiner werdende Welt begeistert mich", schwärmt Sudermann.