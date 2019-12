Frohsinn und Geselligkeit in allen Winkeln des Städtls

Die frühsommerliche Witterung spielte den Organisatoren in die Karten, sodass am Samstagabend bis spät in die Nacht in sämtlich verfügbaren Winkeln des Städtl dem Frohsinn und der Geselligkeit gehuldigt wurde. Zwischen Postplatz und Rathaus brauchten die Besucher aufgrund des Andrangs viel Geduld, um von einem Hof zum nächsten durchzukommen.

Eine Superstimmung herrschte am anderen Ende des Städtls, bei der Alten Schule. Dort riss die Partyband "Park & Ride" mit Schlagern aus den Siebzigern und Hits der Neuen Deutschen Welle aus den Achtzigern die Gäste von den Bänken.

In diesem Jahr mischten sich einige Einzelpersonen in geschichtsträchtiger Kleidung unter die fröhlichen Besucher und zogen somit die Aufmerksamkeit auf sich. So lockte beispielsweise Ricke Cecchet aus dem Murgtal in Naturfelle eingehüllt und mit ihrer auf der Hand sitzenden Papageiendame "Willma" beim Weindorf des Fördervereins "Wein, Tourismus, Kultur und Kunst" die Gäste an. Ein anderer posierte im Kettenhemd vor der mittelalterlichen Städtl-Kulisse und diente den Besuchern ebenfalls als Fotomodell.

Die Grundausstattung eines Ritters konnten Interessierte vor der historischen Stadtmauer bestaunen. Gleich daneben wurde zum Mäuseroulette geladen, bei dem erraten werden musste, durch welches Loch eine zahme Maus den Weg aus einer Miniaturburg herausfand.

"Landsknechte schauen", nannten einige Kinder den Programmpunkt der Steinbacher Landsknechte. Diese Attraktion beinhaltete das Lagerleben mit Lagerfeuer und Pagodenzelten. Die Wiese bot sich als perfekte Bühne für die tanzenden Bürgerfrauen der historischen Tanzgruppe. In diesem Jahr machte auch der Nachwuchs der Bürgerinnen mit. Apropos Nachwuchs: "Wollen Sie mal am Rad drehen?", fragte der "Page" am Glücksrad die Passanten.

Zu den musikalischen Programmhöhepunkten zählten die Auftritte des Acherner Flötenkreises am Sonntag und der Musikgruppe "Ridewanz" am Samstag an verschiedenen Plätzen. Ihre Spezialität ist bissiger, rhythmischer Gesang teilweise in Mundart, begleitet von kuriosen Instrumenten. Bei ihrer Show im Kirchwinkel dienten die Kirchenstaffeln als Tribüne für das Publikum.

Im Sitzungssaal des benachbarten Rathauses gaben die Kunstschaffenden des Baden-Badener Kulturensembles mit Bildkunst, Dichtung und Musik einen Einblick in ihre aktuellen Arbeiten.

N och spät in der Nacht servierten die Damen der Frauengemeinschaft Kaffee und Kuchen, sodass die Gäste in der Nähe des belebten Sternenplatzes genüsslich das emsige Treiben im stimmungsvoll beleuchteten Städtl verfolgen konnten.