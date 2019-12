Chöre vermitteln große Sangesfreude Von Veronika Gareus-Kugel



Baden-Baden - "I sing because I'm happy - Ich singe, weil ich glücklich bin". Dieser Titel steht exemplarisch für ein Konzert, das in dieser Kombination am Samstagabend seinesgleichen suchte. Drei Spiritual- und Gospelchöre, aus Südafrika, Schweiz und Baden-Baden setzten in musikalischer Hinsicht in der evangelischen Stadtkirche Maßstäbe.



Der energiegeladene Gesang der Protagonisten holte die Konzertbesucher von den Stühlen. Sie waren aufgefordert mitzumachen und ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Fast drei Stunden feierten der Gospelchor Dübendorf (Schweiz), der Lesedi Show Choir (Südafrika) und der Jubilar selbst, der Spiritual- und Folklore-Chor Baden-Baden, dessen 50-jähriges Bestehen mit Liedern voller Leidenschaft. Worte wurden nur wenige gemacht. Diese waren auch nicht nötig, denn der Gesang reichte völlig aus, um dem Publikum zu vermitteln, was Gospel und Spirituals für das Empfindungsleben der Sängerinnen und Sänger bedeuten. Die Bedingungen konnten als ideal bezeichnet werden. Toller Gesang und eine mehr als voll besetzte und akustisch bestens geeignete Kirche - es passte alles zusammen. Zuerst stellte sich der Gospelchor Dübendorf, geleitet von Ueli Vollenweider, der Herausforderung, Glücksgefühle innerhalb der Zuschauerreihen hervorzurufen. Acht Lieder unterschiedlichster Prägung wussten sie dafür mit viel Können und stimmgewaltig zu präsentieren. Rhythmisch anspruchsvolle Chorliteratur wechselte sich ab mit gefühlvollen Interpretationen wie beispielsweise dem Song "10 000 Reasons". "Lean on me" wurde als Medley in Verbindung mit "We shall overcome" intoniert. Hervorzuheben ist auch "Let everything that hath breath". Den Titel prägen häufige Taktwechsel, die Note für Note die volle Aufmerksamkeit der Formation, des Dirigenten und der Rhythmusgruppe erfordern. Der Applaus entschädigte umgehend für die Mühe. Farbe und Fröhlichkeit in das Geschehen brachte der Auftritt des Lesedi Show Choirs unter der Leitung von Thabang Mokoena aus Heidelberg in Südafrika, südlich von Johannesburg gelegen. Kontakt und Freundschaft zu der quirligen und brillant agierenden Formation gehen zurück auf Axel Schweikert, dem Leiter des Spiritual- und Folklore-Chors Baden-Baden. Abweichend vom Programm präsentierten sie zunächst voller Inbrunst gesungen drei Gospel, um Gott zu begrüßen. Mit ihrem Auftreten veränderte sich sofort die Stimmung in der Kirche. Es kam Bewegung in die Publikumsreihen. Mit viel Gestik und Humor widmeten sie sich nach ihrem Intro zunächst zwei Liebesliedern, gefolgt von einem Hochzeits-Song. Ein besonderer Konzerthöhepunkt war im Anschluss daran der gemeinsame Auftritt mit dem Jubiläumschor. Dafür wählten die Akteure sich "African prayer" aus: ein Song, den zunächst die langsamen und getragenen Tonfolgen charakterisieren, bevor dieser, wie in Südafrika in den Kirchen üblich, laut, fröhlich mit Temperament fortgeführt wird. Auch der Jubelchor wusste bemerkenswerte Akzente mit seiner Liedauswahl und seinem stimmlichen Können zu setzten. Frisch und voller Esprit präsentierte dieser unter anderem "Come, sing a new song!", was auch wörtlich zu verstehen war. Denn ein Großteil der Titel wurde eigens für das Konzertereignis neu einstudiert. Getragen von einer Welle der Begeisterung sangen die Chormitglieder von erfahrenem Leid sowie Erlösung und Hoffnung. Sie interpretierten Songs mit darin eingestreuten Jazz-Elementen, unter anderem mit "Can't carry these burdens alone". "Thrive" ist ein flotter moderner Gospel, wie er in vielen Baptistengemeinden in den USA gesungen wird. Ein besonderes Glanzlicht setzten sie mit "Give us hope". Als Sprecher fungierten Jean Aichele und Sabine Iding-Dihlmann. Als Solisten glänzten Jan Schaltegger, Charlotte Visetti, Thomas Angst, Josef Kopyciok, Lise Catalano-Gjessen, Marie-France Steiner, Dennise Seiter und Sandra Walther. An den Instrumenten agierten Roger Näf und Christine Hermatschweiler (beide Klavier), Helmut May (Bass), Rainer Fröhlich (Schlagzeug) und Thomas Schweikert (Schlagzeug und Perkussion). Nochmals umwerfende Sangesfreude wurde sichtbar, als alle Chöre den Chorraum füllten.

