Wasserrohrbruch: Straße gesperrt

Bald Tempo 30 in Ringstraße Gaggenau (uj) - Eine weitere Änderung der Höchstgeschwindigkeit dürfte es demnächst in der Ringstraße geben. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe gibt Klägern recht, die gegen die Wiedereinführung von Tempo 50 auf einem rund 300 Meter langen Abschnitt geklagt hatten (Foto: Jahn).

Richtfest auf dem Lörch-Gelände Bühl (sie) - Richtfest für das aktuell mit Abstand größte Bühler Wohnbauprojekt: Am Freitagnachmittag wurde auf dem Lörch-Gelände gefeiert. Unter dem Titel "Wohnen am Campus" entstehen im Umfeld der historischen Villa Walchner bis Ende des Jahres 39 Wohnungen (Foto: sie).

Es bleibt erst mal beim Alten Gaggenau (uj) - Welche Höchstgeschwindigkeit auf einem Teil der Ringstraße in Bad Rotenfels einmal gelten wird, steht noch nicht fest. Das Verwaltungsgericht verhandelte eine Klage auf Wiedereinführung von Tempo 30. Das schriftliche Urteil kommt in den nächsten Tagen (Foto: uj).

Sparkasse rundum zufrieden Bühl (gero) - Vertrauen und Sicherheit für die Kunden, Glaube in die wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen in das eigene Unternehmen, so lautet die Philosophie der Sparkasse Bühl. Bei der Bilanzpressekonferenz berichteten die Vorstände von einer guten Entwicklung (Foto: gero).