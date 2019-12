Lebendiges und sonnenverwöhntes Fest Baden-Baden (cn) - Am Sonntagabend gingen mit einem farbenprächtigen Finale auf den Kirchenstaffeln die 41. Mittelalterlichen Winzertage in Steinbach zu Ende. Schultheiß Ulrich Hildner dankte bei seinem Resümee allen Mitwirkenden und sprach von drei abwechslungsreichen, lebendigen und sonnenverwöhnten Festtagen.



Der unverwechselbare Charme der Mittelalterlichen Winzertage entfalte weit über die Grenzen des Reblands hinaus seine Strahlkraft, befand Hildner. Trotz der heißen Witterung schlüpften am letzten Festtag die Akteure der mitwirkenden Gruppen noch einmal in ihre Gewänder, um den Gästen in dem verwinkelten Städtl mit dem typischen bauhistorischen Erscheinungsbild ein perfektes Festambiente zu bieten. Die Pilgergruppe des Kirchenchors stimmte zusammen mit den Bürgerfrauen der historischen Tanzgruppe, der Stadtkapelle und dem Publikum die ultimative Steinbach-Hymne, das Winzertagelied, an und es wurde noch einmal geschunkelt. Zuvor fanden neben einem Marktchaisenrennen um die Kirche noch einige kulturelle Programmpunkte statt. So wird seit jeher bei den Festtagen der Kulturgenuss großgeschrieben. Die vom Baden-Badener Kulturensemble veranstaltete Reihe "Klassik in der Kirche" trägt hierzu einen wesentlichen Part bei. Zahlreiche Zuhörer genossen in der St. Jakobuskirche und abseits des Festtrubels ruhige Momente. Dort lasen Gisela Hertel und Sabine Schöck besinnliche Texte aus ihren aktuellen Werken. Michael Friedmann steuerte feinfühlige Klänge an der Harfe und Flöte bei. Zudem luden die bildenden Künstler des Kulturensembles im Rathaus zur Finissage ein. Ein bei den Winzertagen gern gesehenes Ensemble ist der Flötenkreis aus Achern. Zum dritten Mal gastierte der Flötenkreis in Steinbach und verzauberte an verschiedenen Plätzen die Festbesucher mit eingängigen Melodien. Eine bunte Fahnenparade gab es begleitet vom Beifall des Publikums mit den Fahnenschwingern zu Rastatt. Besonders reizvoll gestaltete sich auch der erste Auftritt des Grundschulchors vor der Alten Schule. Schulleiter Joachim Gerstner begleitete am Klavier die mehr als 50 jungen Sängerinnen und Sänger. Beim Publikum waren vor allem die schattigen Plätze unter den Bäumen begehrt. Die sommerlichen Temperaturen dürften nach Meinung einiger Mitwirkenden wohl auch Grund dafür gewesen sein, dass am Sonntag weniger Besucher nach Steinbach kamen als es im Jahr zuvor der Fall gewesen war.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ottersweier

66 Jahre Leimewängscht Ottersweier (jo) - Mit einem Dreschflegel in der Hand reiht sich der urige Leimewangscht in die lange Reihe jener Narrenfiguren ein, die in der Tradition der alemannischen Fastnacht stehen. Seine Zunft, die Leimewängscht, feiert jetzt ihr 66-jähriges Bestehen ohne großes Brimborium (Foto: av). » Weitersagen (jo) - Mit einem Dreschflegel in der Hand reiht sich der urige Leimewangscht in die lange Reihe jener Narrenfiguren ein, die in der Tradition der alemannischen Fastnacht stehen. Seine Zunft, die Leimewängscht, feiert jetzt ihr 66-jähriges Bestehen ohne großes Brimborium (Foto: av). » - Mehr Sinzheim

Turner begeistern das Publikum Sinzheim (red) - Rund 200 Kinder und Jugendliche haben ein großes Publikum bei der Weihnachtsfeier des Turnerbunds Sinzheim mit ihren Darbietungen begeistert. Nachdem etliche Gruppen ihr Können gezeigt hatten, stattete der Nikolaus dem Verein einen Besuch ab (Foto: Westermann). » Weitersagen (red) - Rund 200 Kinder und Jugendliche haben ein großes Publikum bei der Weihnachtsfeier des Turnerbunds Sinzheim mit ihren Darbietungen begeistert. Nachdem etliche Gruppen ihr Können gezeigt hatten, stattete der Nikolaus dem Verein einen Besuch ab (Foto: Westermann). » - Mehr