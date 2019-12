Interessante Begegnungen mit Kreativität

Gaggenau

Waldseebad: Eröffnung 2021 geplant Gaggenau (red) - Das Waldseebad in Gaggenau soll im Mai 2021 wieder eröffnet werden. Das hat der Bau- und Umweltausschuss am Montag in einer öffentlichen Sitzung bekannt gegeben. Die beliebte Einrichtung soll während der nächsten zwei Jahre komplett saniert werden (Foto: Jahn/av)

Tiefenbronn

Geständnis: Frau und Kind erstochen Tiefenbronn (lsw) - Mehr als eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihres achtjährigen Sohnes in Tiefenbronn (Enzkreis) hat der Familienvater die Tat gestanden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Das Kind starb durch Schnittwunden am Hals (Foto: Klewer/av).

Baden-Baden

Millioneninvestition im Casino Baden-Baden (sre) - Casino-Direktor Thomas Schindler steht am Empfang im Casino-Foyer (Foto: Reith). Den neuen Anforderungen an die Spielbank soll nun auch mit einem runderneuerten Rezeptionsbereich Rechnung getragen werden. In die Umgestaltung fließt ein Millionenbetrag.

Karlsruhe

Autos und Schaufenster demoliert Karlsruhe (red) - Ein Mann ist am Samstagabend in Karlsruhe außer Rand und Band geraten: Der 35-Jährige zog durch die Südstadt und zerschlug mit einer Metallstange mehrere Autos und Schaufensterscheiben. Hinzugerufene Polizisten, die er beleidigte, konnten ihn festnehmen (Symbolfoto: dpa).