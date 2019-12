Bald bunte Bienen-Blüten in der Lichtentaler Allee Von Marius Merkel



Baden-Baden - Was aktuell noch eine grüne Schleife auf dem früheren Kleingolfplatz in der Lichtentaler Allee ist, soll spätestens im Juli in verschiedenen Farben erstrahlen. Das sagte gestern Markus Brunsing als Leiter des Fachgebiet Park und Garten der Stadt Baden-Baden.



Zusammen mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen, Martin Semmet, stellvertretender Vorsitzender der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau, und Waltraud Nölle, Vorsitzende Bürgergemeinschaft Unterbeuern, präsentierte Brunsing das vorläufige Ergebnis der Aktion "Baden-Badener Blütenmischung". Auf Initiative von OB Mergen hatte die Stadt, unterstütz durch die Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau, am 12. April die Maßnahme für eine blühende und bienenfreundliche Gemeinde gestartet. An 17 Ausgabestellen in Baden-Baden konnten laut Brunsing innerhalb von vier Wochen knapp 2 000 Saatguttütchen verteilt werden. "Bei der Blütenmischung handelt es sich um eine Zusammenstellung von Sommerblumen für den Garten mit hohem Zierwert und großem Nutzen für die Insekten", betonte Mergen gestern. Da die an den Blütenmischungen interessierten Bürger gebeten wurden, eine Spende für jedes Tütchen abzugeben, kamen insgesamt rund 1 700 Euro zusammen. Dieser Betrag kommt der Bürgergemeinschaft Unterbeuern zugute, mit der Zweckbindung im Herbst im Obstgut Leisberg weitere Obstbäume zu pflanzen. "Das Geld reicht für rund zehn neue Bäume. Es sollen verschiedene Sorten gemischt werden", sagte Waltraud Nölle. "Ein zusätzlicher Beitrage für eine blühende und bienenfreundliche Stadt", ergänzte Martin Semmet. Das knapp 100 Meter lange, geschwungene und bis zu fünf Meter breite Blütenband in der Lichtentaler Allee dient dabei als Referenzfläche. "Dieser Streifen zeigt die Blütenmischung mit allen zehn Sommerblumenarten, die als Saatgut in den Tütchen enthalten sind", sagte Brunsing. Voraussichtlich ab Juli bis zum Herbst werde die Mischung sowohl einen temporären als auch einen bienenfreundlichen Farbakzent in die Allee bringen.

