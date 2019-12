Künstlerischer Kraftakt zahlt sich aus Von Veruschka Rechel



Baden-Baden - Es war ein gigantisches Erlebnis. Sowohl für die rund 400 Mitwirkenden, auf der Bühne des Festspielhauses zu stehen, als auch für die zahlreichen Besucher, eines der größten Chorwerke der Musikgeschichte in einem der größten Opernhäuser der Welt live zu erleben: Carl Orffs "Carmina Burana". Diese einmalige Liedersammlung aus weltlichen wie kirchlichen Gesängen, magischen Bildern und packenden Rhythmen aktiv mitzugestalten oder passiv zu hören, wird wohl für die meisten ein unvergessliches Ereignis gewesen sein. - Es war ein gigantisches Erlebnis. Sowohl für die rund 400 Mitwirkenden, auf der Bühne des Festspielhauses zu stehen, als auch für die zahlreichen Besucher, eines der größten Chorwerke der Musikgeschichte in einem der größten Opernhäuser der Welt live zu erleben: Carl Orffs "Carmina Burana". Diese einmalige Liedersammlung aus weltlichen wie kirchlichen Gesängen, magischen Bildern und packenden Rhythmen aktiv mitzugestalten oder passiv zu hören, wird wohl für die meisten ein unvergessliches Ereignis gewesen sein. Nach dem großartigen Erfolg des ersten Projekts "Carmina Burana" hatten sich die Philharmonie Baden-Baden und ihre Jugendakademie unter der Leitung von Pavel Baleff und Uwe Serr zu einer Wiederaufnahme dieses spektakulären Meisterwerkes entschlossen. Das Benefizkonzert zugunsten des Kinder- und Jugendhospizdienstes Baden-Baden/Rastatt/Murgtal vereinte unter dem Motto "Baden-Baden singt" 250 Sänger des Projektchores und 50 Kinder der Päda-Voices mit 61 Jungmusikern der von Boriana Baleff geleiteten Orchesterakademie und Profis der Philharmonie. Als jüngste Teilnehmerin wirkte die neunjährige Violinistin Gracia aus der bekannten Baden-Badener Musiker-Familie Wagner mit, und die 24-jährige Klarinettistin Naomi Barabas war die Älteste der Jugendakademie. Diese bietet seit 2008 talentierten Nachwuchsmusikern einmal jährlich die Möglichkeit, mit Orchestermitgliedern der Baden-Badener Philharmonie auf hohem Niveau zu konzertieren. Im ersten Teil erklang Beethovens berühmtes Tripelkonzert für Klavier, Violine und Violoncello. Hierbei traten als Solisten der japanische Konzertmeister der Philharmonie Baden-Baden, Yasushi Ideue (Violine), und zwei talentierte junge Musiker auf: Hans Schröck (Violoncello), Mitglied des Bundesjugendor chesters, und Dennis Kozarov (Klavier), Baden-Badener mit bulgarischen Wurzeln, der bereits als Zwölfjähriger seinen ersten Klaviersolo-Auftritt mit der kurstädtischen Philharmonie hatte. Beide sind ehemalige Mitglieder der Jugendakademie. Die drei verstanden es, dem Thema die Spannung und Erhabenheit zu geben, die der Komponist mit seiner ungewöhnlichen Besetzung erreichen wollte. Anschließend betraten die Chorsänger die hinter dem Orchester treppenförmig angelegte Bühne und besetzten sie bis in den letzten Winkel. Das Bild vermittelte einen atemberaubenden Eindruck - genauso wie das zeitlose Monumentalwerk "Carmina Burana", das weltweit bis heute zu einem der beliebtesten und bekanntesten Stücke für Klassikliebhaber und Konzertbesucher gehört. Die Solopartien sangen die in Baden-Baden geborene Sopranistin Diana Marina Fischer, der italienische Bariton und Kammersänger Armin Kolrarczyk und der spanische Tenor Joaquín Asiáin. Letzterer war die ideale Besetzung für die sehr hohe Arie des Schwans, denn abgesehen davon, dass er diese Rolle mehr als 200-mal gesungen hat, bezeichnet man ihn auch als "Tenore di grazia", ein Tenor, der außergewöhnlich hohe Töne erreicht. Es ist kaum zu glauben, dass es insgesamt nur fünf gemeinsame Proben mit den Orchestermusikern gab, die letzten drei zusammen mit dem Projektchor. "Da werden sich dann alle Mitwirkenden zusammenpuzzeln", war Boriana Baleff im Vorhinein überzeugt. Auch Uwe Serr, unter anderem Musiklehrer am Pädagogium und Initiator dieses einzigartigen Chor-Projekts, hatte diesem gewaltigen künstlerischen Kraftakt gelassen entgegengesehen. Vor allem, nachdem die erste Auflage so ein Riesenerfolg war. Tatsächlich hatten beide recht, denn das perfekte Zusammenspiel des Chors, der Solisten und des Orchesters ließ den einzigartigen Stil Carl Orffs auf der Bühne zum Leben erwachen.

