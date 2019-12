Giftgrüne Liegestühle im Zentrum bleiben stehen

Baden-Baden (red) - Giftgrüne Liegestühle auf Kunstrasen warben an mehreren Stellen für die Theatertage. Die Veranstaltung ist Geschichte. Jedoch: Die auffälligen Liegestühle bleiben auf Vorschlag von Oberbürgermeisterin Margret Mergen bis auf Weiteres an Ort und Stelle. Viele Bürger hätten sich im Rathaus gemeldet und darum gebeten, die Sitzgelegenheiten auf dem Leo noch eine gewisse Zeit zu erhalten, teilt die Stadt-Pressestelle mit. Nicht wenige Menschen nutzten die Liegestühle, um das Stadtleben aus ungewohnter Perspektive zu beobachten. Diese Möglichkeit bieten zudem weitere Liegestuhl-Standorte am Augustaplatz, Goetheplatz und Marktplatz.

