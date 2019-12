Ein einziger Stimmzettel ist entscheidend

Berlin



Nahles-Rücktritt: Krisensitzung bei der SPD Berlin (dpa) - SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles tritt von ihren Spitzenämtern zurück. In einem Schreiben an die Partei-Mitglieder kündigt sie ihren Rückzug für Montag an. Außerdem will die 48-Jährige auch ihr Bundestagsmandat niederlegen (Foto: dpa)