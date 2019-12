Zollfahnder haben Fabergé-Museum im Visier

Baden-Baden - Die Durchsuchungsaktion der Bundesfinanzverwaltung Zoll und des Bundeskriminalamtes (BKA) im Fabergé-Museum sowie im 30 Meter entfernten Antiquitätengeschäft "Fine Art Masterpiece" in der Sophienstraße dauert an.



Der groß angelegte Einsatz auf Veranlassung der in Mannheim ansässigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität hatte bereits am Montag begonnen (wir berichteten). Und auch gestern waren wieder einige Dutzend Uniformierte und Fahnder in Zivil an beiden Adressen aktiv. Über den Grund der Ermittlungen hüllte sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft gestern weiter in Schweigen. Auch das BKA bestätigte dem BT lediglich, dass es einen längeren Einsatz in Baden-Baden gebe, bei dem die Zollfahndung unterstützt werde. Das Steuergeheimnis verbiete die Erteilung weiterer Auskünfte, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Aus dem Umfeld des Fabergé-Museums war zu hören, dass man nicht wisse, was der Zoll dem Museum zur Last lege. Geschäftsführer Sergej Avtonoshkin sei am Montag nicht vor Ort gewesen, aber mit dem Flugzeug auf dem Weg nach Baden-Baden. Für den heutigen Mittwoch wurde eine Pressemitteilung in Aussicht gestellt, in der die Öffentlichkeit über die Vorgänge informiert werden soll.

Nach BT-Informationen interessieren sich die Ermittler vor allem für die Herkunft der Ausstellungsstücke und der Waren in dem Antiquitätengeschäft, das mit dem Fabergé-Museum zusammenarbeitet. Gestern war zu beobachten, dass die Einsatzkräfte von den antiken Möbeln und Kunstgegenständen detaillierte Fotos machten. Und die Bestandsaufnahme dauert wohl noch einige Zeit: Heute werde man auf keinen Fall öffnen, hieß es aus dem Museum - möglicherweise, so wurde gemutmaßt, dauert der Einsatz sogar noch bis Freitag. Am ersten Tag jedenfalls waren die Fahnder bis spät abends aktiv. In der Nacht wurden dann offenbar Aufsichtspersonen in der Sophienstraße postiert, möglicherweise, um zu überwachen, dass keine Ware abtransportiert wird.

In dem Museum, das 2009 eröffnet wurde, werden Preziosen aus der Werkstatt des russischen Juweliers Peter Carl Fabergé gezeigt, die der russische Kunstsammler Alexander Iwanow zusammengetragen hat. Die Fabergé-Sammlung des 56-Jährigen ist mit mehr als 1 000 Stücken die größte auf der Welt und nach Schätzungen von Experten mehr als 100 Millionen Euro wert. Iwanow besitzt zudem mehr als 50 Oldtimer aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und sammelt Goldkunst aus der präkolumbischen Zeit. Der Oligarch ist nach eigenen Angaben nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Russland mit Computerhandel zum Milliardär geworden.

Spekulationen über eine mögliche Nähe Iwanows zu Russlands Präsidenten Putin sowie über Geldwäsche und Steuerhinterziehung gibt es in Baden-Baden immer wieder. Auch andere Oligarchen, wie Roman Abramowitsch, der Besitzer des englischen Fußballklubs FC Chelsea London, sind gelegentlich bei Iwanow zu Gast, so ist zu hören.