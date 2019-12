Ehemalige BKV-Mitarbeiter pflegen den Kontakt

Bühl

Wunderbar still und verträumt Bühl (mf) - Wie still, romantisch und verträumt es im Schüttekeller zugehen kann. Für eine wunderbar entspannte Stimmung sorgten am Samstagabend drei Hochkaräter an der Akustik-Gitarre: Dylan Fowler aus Wales, Ian Melrose aus Schottland und Soïg Sibéril aus der Bretagne (Foto: mf).

Iffezheim

Itobo gewinnt Grand Prix Iffezheim (dpa) - Ein Jahr nach dem Sieg mit Iquitos hat Galoppertrainer Hans-Jürgen Gröschel aus Langenhagen erneut den Großen Preis der Badischen Wirtschaft in Iffezheim gewonnen. Der Senior der deutschen Trainerszene siegte am Sonntag im Rennen mit Itobo (Foto: Rühl).

Loffenau

Schulgründer Drews wird 80 Loffenau (red) - Hans-Jürgen Drews (Foto: Uebel) feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag. Der Loffenauer ist nicht nur als Malermeister mit Kunstverstand bekannt. Der Jubilar gründete vor allem vor rund 20 Jahren die Regenbogenschule in Paraguay und unterstützt sie bis heute kräftig.

Oberhausen

Karl-Heinz Feldkamp wird 85 Oberhausen (red) - In den vergangenen Tagen schaffte es Karl-Heinz Feldkamp mal wieder in die Medien. Der Grund war allerdings nicht sein 85. Geburtstag, den der frühere Erfolgstrainer am Sonntag feiert. Feldkamp wurde wegen Bayern-Coach Niko Kovac erwähnt (Foto: dpa).