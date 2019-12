Tiere scheuen weder Feuer noch Teufel

Bühl

"Yburg" hat neuen Eigentümer Bühl (gero) - Altschweier hat über 20 Vereine und Gruppierungen. Nur eines fehlt seit über zwei Jahren in dem 2 100 Einwohner großen Stadtteil: eine richtige Dorfwirtschaft. Das könnte sich mit dem notariell beglaubigten Verkauf der Gaststätte "Zur Yburg" ändern (Foto: Hammes). » Weitersagen (gero) - Altschweier hat über 20 Vereine und Gruppierungen. Nur eines fehlt seit über zwei Jahren in dem 2 100 Einwohner großen Stadtteil: eine richtige Dorfwirtschaft. Das könnte sich mit dem notariell beglaubigten Verkauf der Gaststätte "Zur Yburg" ändern (Foto: Hammes). » - Mehr

Stuttgart

Böhlen will Bürgerbeauftragte werden Stuttgart (bjhw/tt) - Sie gehört zu den Grünen mit Erfahrung in der Regierungsfraktion von Anfang an. 2011 zog Beate Böhlen in den Landtag ein. Die bisherige Vorsitzende des Petitionsausschusses strebt nun eine neue Aufgabe an: Sie will Bürgerbeauftragte werden (Foto: dpa). » Weitersagen (bjhw/tt) - Sie gehört zu den Grünen mit Erfahrung in der Regierungsfraktion von Anfang an. 2011 zog Beate Böhlen in den Landtag ein. Die bisherige Vorsitzende des Petitionsausschusses strebt nun eine neue Aufgabe an: Sie will Bürgerbeauftragte werden (Foto: dpa). » - Mehr