Bratwurst vom Sternekoch und Dehoga-Protest gegen BBE

(hol) - Herbe Kritik übt der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Baden-Baden wegen der Planungen der städtischen Veranstaltungsgesellschaft BBE, die künftig nicht mehr wie bisher nur mit Gastronomen aus der Kurstadt zusammenarbeiten will, sondern auch mit Gastronomiebetrieben aus der gesamten Region. Wie gestern berichtet, kommen beim Kurpark-Meeting und während der Sommernächte in diesem Jahr nämlich erstmals auch Betriebe aus Bühl und Gernsbach zum Zug. Dehoga-Chef Hans Schindler meint: "Es kann doch nicht sein, dass die örtlichen Gastronomiebetriebe vom 1. Januar bis zum 31. Dezember ihre Dienstleistung anbieten, von ihren Umsätzen ihre Beiträge in Form von Fremdenverkehrsabgabe, Kurtaxe und Gewerbesteuer abführen, damit wir eine schöne, saubere und attraktive Stadt haben, und eben in den beiden Wochen, wo am meisten Betrieb in Baden-Baden ist, kommen nun Betriebe aus Gernsbach und aus Bühl und schöpfen den Rahm ab." Der Dehoga Baden-Baden wehre sich vehement gegen diese Fehlentwicklung.

Schindler selbst ist künftig mit seinem Gasthaus Auerhahn nicht mehr wie bisher bei den Festen der BBE aktiv. Wie berichtet, hatte die BBE der Öffentlichkeit am Mittwoch mitgeteilt, dass Schindler mit seinem Holzkohlegrill wegen der übermäßigen Rauchentwicklung künftig nicht mehr im Kurgarten grillen darf und stattdessen als Nachfolger künftig die Sterneküche von "Schloss Eberstein" aus Gernsbach vor dem Kurhaus vertreten sein wird. Die Tatsache, dass der Sternekoch künftig bei den Festen auch Bratwurst zum Mitnehme n anbieten wird, wurde dann gestern von der BBE bekannt gegeben. Das "Schloss Eberstein" wird Bratwurst "auf die Hand verkaufen", so BBE-Sprecher Felix Brenner gegenüber dem BT. Über den Preis dieser Bratwurst wisse er noch nicht Bescheid. Er betonte aber, dass der Gastronom aus dem Murgtal eine Zubereitung ohne störenden Qualm garantiere.

Brenner erklärte zudem, dass das Kurstadt-Werbekonzept "The good-good-life", das im gestrigen Kommentar als Konzept der BBE GmbH bezeichnet wurde, kein BBE-Konzept, sondern das Konzept der Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH (BBT) sei. "Wir haben damit nichts zu tun", so Brenner, auch wenn beide städtische Gesellschaften unter der gleichen Geschäftsführung stehen und in Schloss Solms untergebracht sind.