Kein "Eiffelturm" mehr in der Cité?

Wegen statischer Probleme an den tragenden Holzbauteilen ist der Baden-Badener Eiffelturm nun seit mittlerweile mehr als sechs Monaten mit Gittern abgesperrt. Ein Schild informiert die kleinen und großen Besucher des Spielplatzes im St.-Exupery-Weg, wo das Klettergerät steht, über die Probleme. Ursprünglich war eine Reparatur des Spielgeräts geplant - diese sollte auch bereits im Frühjahr abgeschlossen sein. Doch das Spielgerät, das auch ein Wahrzeichen des nach dem Abzug der französischen Truppen aus Baden-Baden auf deren ehemaligem Areal neu gegründeten Stadtteils sein soll, ist immer noch rundum abgesperrt.

In der Stadtverwaltung gibt es tatsächlich auch noch keine Entscheidung darüber, ob das Spielgerät überhaupt repariert wird. "Der Turm ist kein Spielgerät von der Stange. Da wird eine Sanierung teuer", sagt der zuständige Fachgebietsleiter Markus Brunsing. Die Kosten für eine Reparatur liegen laut Brunsing jedenfalls deutlich über 10 000 Euro. Deshalb wird nun geprüft, was ein kompletter Abbau und Neubau des Turms kosten würde oder ob sogar ein komplett anderes Spielgerät angeschafft werden soll. Bis Ende Juni soll darüber eine Entscheidung fallen. Da die Lieferzeit für ein neues Gerät und die Vorlaufzeit für Handwerker groß ist, rechnet Brunsing aber nicht damit, dass sich vor Herbst auf dem Spielplatz baulich was tut. "Das tut uns leid für die Kinder in der Cité", sagt er. In diesem Sommer werde es aber auf keinen Fall klappen.

Klettern nur bis





auf drei Meter Höhe



Bei der Frage, ob der Eiffelturm in der Cité bleibt oder durch ein anderes Gerät ersetzt werden soll, spielten nicht nur die Kosten für das Gerät eine Rolle, sondern auch sein Symbolwert. "Das ist ja auch schon ein kleines Wahrzeichen in der Cité", meint Brunsing. Außerdem wird die Frage nach dem Spielwert am Baden-Badener Eiffelturm gestellt. Dieser ist relativ eingeschränkt. Geklettert werden kann an dem zwölf Meter hohen Turm auf verschiedenen Routen nämlich aus Sicherheitsgründen nur im unteren Bereich des Turms, und zwar bis zur Plattform in gerade mal drei Meter Höhe, von der aus eine kleine Rutsche in die Tiefe führt.

Der Baden-Badener Eiffelturm war im Jahr 2006 aufgestellt worden und kostete damals etwa 20 000 Euro. Er ist der besondere Blickfang des ungefähr 600 Quadratmeter großen von der städtischen Baugesellschaft GSE angelegten Spielplatzes im östlichen Bereich der Cité.