Alles hängt am Europ

Geplant ist derzeit noch, die Straßensanierung im Herzen der Kurstadt rechtzeitig bis zum New-Pop-Festival im Herbst fertig zu bekommen. Auch Bürgermeister Alexander Uhlig hob in der Sitzung allerdings hervor, dass der Zeitplan "steht und fällt" mit dem Baufortschritt des Hotelprojekts, das an beide Straßen angrenzt. Es gebe zahlreiche Wechselwirkungen: "Solange unser Baufeld mit benutzt werden muss, können wir es nicht fertigmachen."

Wie berichtet, kam es bei dem Hotel-Großprojekt in den vergangenen Jahren immer wieder zu Verzögerungen, unter anderem gestalteten sich die Arbeiten im Untergrund schwieriger als zunächst erwartet. War als Eröffnungstermin anfangs das Jahr 2018 angepeilt, strebt man momentan an, mit den Bauarbeiten spätestens Ende 2020 fertig zu werden.

Die Straßenarbeiten gestalten sich dagegen unproblematisch, wie den Worten des Projektleiters zu entnehmen war. So funktioniert die Verkehrsführung laut Selig "hervorragend" und man kommt gut voran. In der Luisenstraße hat man mit den Arbeiten bereits die Straßenseite gewechselt und ist derzeit auf der Nordseite tätig. Dort werden nun die Hausanschlüsse angehängt, anschließend geht es an den Regenwasserkanal und die Kabel.

In der Inselstraße, die zuerst fertig werden soll, ist man sogar noch weiter: Dort sind laut Selig bereits die letzten Arbeiten am Tiefbau erledigt. Nun müsse man dem Europ nochmal das Baufeld überlassen: Bei dem Hotelprojekt sollen zwei Kräne abgebaut werden - und ersetzt durch einen einzigen, noch größeren Kran mit höherer Traglast.

In der Luisenstraße werde man bei den Arbeiten "sehr wahrscheinlich" den Gehweg am Hotel aussparen müssen und diesen dann erst später erneuern, wenn der Europäische Hof fertig sei, kündigte Selig an. Der Grund: Voraussichtlich wird das Gerüst am Hotel nicht rechtzeitig abgebaut.