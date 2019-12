Kapelle ökumenisch eingeweiht

Mit der Zeit in die Jahre gekommen, hatte der Raum einer Erneuerung bedurft, denn nicht nur zur stillen Einkehr, sondern auch zu Gottesdiensten stand er trotz begrenzter Kapazität zur Verfügung. Fünf Jahre sollte es vom ersten Gesuch der Klinikseelsorger beider Konfessionen bei der Erzdiözese Freiburg und dem evangelischen Kirchenamt dauern, bis die neue Klinikkapelle jetzt eingeweiht werden konnte. Es wird wohl geraume Zeit vergehen, bis der nunmehr sehr helle und schnörkellos gestaltete Raum eine eigene Atmosphäre entwickelt und eine tröstende Energie ausstrahlen wird.

Klinikseelsorger Mirjam Keim (evangelisch) und Thomas Lenski vervollkommneten die sakrale Ausstattung und versahen den mit dem Ambo in einer sachlichen Struktur verbundenen Altar aus geöltem Eichenholz mit einem festlichen Tuch und Kerzenleuchtern. Aus vorhandenem Bestand fanden Tabernakel und Kreuz sowie eine historische Madonnen-Skulptur neue Plätze. Wie Thomas Iber, der ärztliche Leiter der Klinik Balg, in seine Begrüßung einflocht, wurde die alte Tradition der "Klagemauer" beibehalten.

Früher aus Lochziegeln errichtet, der geheime Bitten und Dankbotschaften anvertraut wurden, finden nunmehr persönliche Anliegen in den Spalten einer Kalksteinmauer hier einen Ort, bevor sie im Osterfeuer als Rauch zum Himmel aufsteigen werden. Nicht zu übersehen (und hören) ein begehbarer weißer Kubus als Umrahmung des Orgelpositivs, das Martin Hagen zum Klingen brachte. Dem kurzen Einsegnungsakt, in dessen Verlauf Erzbischof Burger mit Weihwasser die heilige Handlung vollendete, folgte im unteren Hörsaal der ökumenische Gottesdienst "zur Einheit der Christen". Die musikalische Umrahmung erklang vielstimmig durch den Chor "Adoramus" unter Leitung von Werner Grabinger. Viele Menschen beteiligten sich an der Ausgestaltung des Gottesdienstes, der unter dem alttestamentarischen Aufruf "Gerechtigkeit, Gerechtigkeit - ihr sollst du nachjagen" sehr nachdenklich stimmte. In wechselnden Bibelzitaten, Gebeten und der versöhnenden Predigt von Landesbischof Bundschuh vertiefte sich der Anspruch auf Gemeinschaft, Versöhnung und christlicher Nächstenliebe im Namen Gottes, des Gerechten.

Höhepunkt der Veranstaltung sollte die Unterzeichnung einer ökumenischen Vereinbarung sein, mit der sich beide Konfessionen zur Kooperation auf allen Ebenen verpflichteten. Beim Empfang schienen angeregte Gespräche zu belegen, dass man die Botschaft gehört hatte und willens war, sie zu beherzigen.