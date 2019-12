Markgraf-Ludwig-Gymnasium muss Schülern absagen

Aspach

Fahndung an der Rheingrenze Aspach (dpa/red) - Bereits eine Woche wird eine Pflegerin aus Aspach vermisst. Die Frau wurde wohl entführt. Im Verdacht stehen ihr Ex-Freund und ein Komplize. Ein Wohnwagen wurde sichergestellt. Die Polizei warnt davor, Anhalter an der Rheingrenze mitzunehmen (Foto: Polizei).

Köln

Polizistenmord im Kölner "Tatort" Köln (dpa) - Die Kölner "Tatort"-Kommissare Ballauf und Schenk müssen den Tod eines Kollegen aufklären. Die Ermittlungen lösen in Polizeikreisen Unmut aus. Das Ende ist vorhersehbar - und tragisch. Die Folge "Kaputt" läuft heute um 20.15 im Ersten (Foto: Thomas Kost/WDR/dpa).

Rastatt

Meisterschaften im Fußballbezirk Rastatt (red) - Die Fußballsaison 2018/19 im Bezirk Baden-Baden ist Geschichte! Am Samstag fielen die letzten Entscheidungen in Sachen Meisterschaft und Abstieg. In der Kreisliga A, Staffel Nord sicherte sich der FV Muggensturm die Meisterschaft (Foto: fuv).

Karlsruhe

Verfolgungsfahrt auf der A5 Karlsruhe (red) - In der Karlsruher Innenstadt sollte am Sonntag gegen 3.50 Uhr ein schwarzer, einser BMW kontrolliert werden. Doch der Fahrer ergriff die Flucht. Noch im Bereich von Karlsruhe fuhr das flüchtige Fahrzeug auf die Autobahn A 5 in Richtung Süden auf (Foto: av).