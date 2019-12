Flanieren zu den Klängen der Philharmonie

Frankfurt

Frankfurt

Kosten fürs Bankkonto Frankfurt (dpa) - Den meisten Banken in Deutschland fällt das Geldverdienen im aktuellen Niedrigzinsumfeld schwer. Deshalb fordern sie von ihren Kunden entsprechende Gebühren für ihre Dienstleistungen. Doch was ist angebracht und was ist überzogen? (Foto: dpa).

Rastatt

Rastatt

Rastatter Bahnhof "barockt" wieder Rastatt (red) - Der Rastatter Bahnhof "barockt" wieder. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung wird die Reihe "Kultur am Bahnhof" auch in diesem Jahr fortgesetzt. Zum Auftakt spielt am heutigen Donnerstag ab 17 Uhr die Rockband der Musikschule Rastatt (Foto: Stadt).

Baden-Baden

Baden-Baden

FBB mit großen Erwartungen Baden-Baden (hez) - Mit großen Erwartungen gehen die Freien Bürger für Baden-Baden (FBB) in die Gemeinderatswahl am 26. Mai. Man will die Zahl der Sitze deutlich steigern und hofft, stärkste Fraktion zu werden. Dies zeigte sich bei der Kandidatennominierung (Foto: Zorn).