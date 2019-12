"Gesundheitsmanagement ist die Zukunft"

Baden-Baden - "Perspektiven der regionalen Gesundheitswirtschaft": Unter diesem Titel laden die Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (hwtk) und das Baden-Badener Unternehmen Owamed-Consulting zu einer Vortragsreihe ein. An drei Abenden stehen unterschiedliche Schwerpunkte im Fokus. Laut Elisabeth Baier, Studienortleitung der hwtk Baden-Baden, gewinnt die Gesundheit als volkswirtschaftlicher Pfeiler mehr und mehr an Bedeutung. Ziel der Kooperation sei es, so de Rossi bei der Vorstellung des Projekts, Theorie und Praxis zusammenzubringen, mögliche Schwachstellen aufzudecken und Potenziale für die Kurstadt herauszuarbeiten. Denn: "Gesundheitsmanagement ist die Zukunft."

Zunächst hat die duale Studentin Melissa Weber bereits eine Status-Quo-Analyse durchgeführt, also zusammengestellt, was es am Gesundheitsstandort Baden-Baden bereits gibt. Darauf aufbauend wurden die drei Vorträge konzipiert, die im Rahmen des Baden-Badener Hochschuldialogs stattfinden. Einer von vielen Kooperationspartnern ist auch die Stadt. Auch die Volksbank Baden-Baden/Rastatt verspricht sich für die Region Impulse durch die Vortragsreihe und tritt als Sponsor auf.

Am ersten Termin, Mittwoch, 26. Juni, 18 bis 20 Uhr, im Palais Biron spricht Rechtsanwalt Thomas Schlegel zum Thema "Chancen und Herausforderungen für medizinische Dienstleister in Zeiten der Digitalisierung". "Entrepreneurship und Innovationen in der Gesundheitswirtschaft" ist der Vortrag am Donnerstag, 18. Juli, überschrieben. Dieser findet von 18 bis 20 Uhr an der hwtk im Audimax statt. Der letzte Termin ist am Mittwoch, 9. Oktober, in der Volksbank am Leopoldsplatz angesetzt. Von 18 bis 20 Uhr geht es in einem Vortrag mit Podiumsdiskussion um den "Gesundheitsstandort Baden-Baden im Spannungsfeld zwischen Tradition und Zukunftsorientierung". Die Vorträge sind kostenlos, um Anmeldung bei Melissa Weber wird gebeten: weber@owamed.de.