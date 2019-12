Neue junge Mitstreiter für Kunstradsport begeistert

Baden-Baden

Kapelle in Balger Klinik eingeweiht Baden-Baden (red) - In einem kurzen Festakt weihten Landesbischof Cornelius Bundschuh und Erzbischof Stephan Burger die neu gestaltete Kapelle in der Klinik Balg ein. Anschließend haben sie einen ökumenischen Gottesdienst in dem neu gestalteten Raum geleitet (Foto: gib). » Weitersagen

Gernsbach

"Glück" beschert 200 Euro Gernsbach (red) - Die Klasse 6b hat den Vorlesewettbewerb an der Von-Drais-Gemeinschaftsschule in Gernsbach vor der 7b und der 5b (Foto: Gareus-Kugel) gewonnen. Mit berühmten Figuren wie Albert Einstein hinterfragten sie: "Was ist Glück" und gewannen damit 200 Euro. » Weitersagen

London / Baden-Baden

Empfang für Baden-Baden London/Baden-Baden (for) - Der deutsche Botschafter in London, Peter Wittig, lud auf Wunsch von Oberbürgermeisterin Margret Mergen zu einem Empfang in seine Residenz. Mergens warb hinsichtlich des Weltkulturerbeantrags noch einmal für die Stadt Baden-Baden (Foto: Bunker I.). » Weitersagen

Bühl

Jugendliche proben Urnengang Bühl (jure) - Rund 450 Jungwähler haben am Montag in Bühl schon ihr Kreuzchen für die Europawahl gemacht. Das Windeck-Gymnasium war eine von mehr als 300 Schulen in Baden-Württemberg, die an den Juniorwahlen teilnahm. Ein Klassenzimmer diente als Wahllokal (Foto: jure). » Weitersagen