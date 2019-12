Erste Fortschritte in der Yburgstraße



Denn die Maßnahmen können nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. In allen drei Bauabschnitten werden jeweils die Fahrbahndecke, der Gehweg, die Straßenbeleuchtung und das Geländer des Steinbachs erneuert. Zudem wird die Bachmauer saniert, werden IT-Rohre und Stromkabel verlegt sowie Leitungen für Regen-, Schmutz- und Mischwasser ausgewechselt.

Zurzeit wird im ersten 152 Meter langen Teilstück ab der Häfnergasse Richtung Schwimmbad gearbeitet. Die Betonhinterfüllung der Stützmauer im Abschnitt zwischen der Brücke Häfnergasse und der Fußgängerbrücke in Höhe des Hauses Nummer 41 wurde bereits fertiggestellt. Derzeit wird nun die Mauerkrone einschließlich der Befestigungspunkte für das künftige neue Geländer geschalt und betoniert. Der neue Regenwasserkanal inklusive der Schächte und der Hausanschlüsse sind bereits größtenteils bis zu den Grundstücksgrenzen verlegt.

Viele Bürgeranliegen umgesetzt

Während der Bauausführung stellte sich allerdings heraus, dass die in die Jahre gekommene Wasserleitung samt der Hausanschlüsse ausgetauscht werden muss. Dazu haben die Stadtwerke für die betroffenen Häuser eine Wassernotversorgung eingerichtet. Die Arbeiten an der Wasserleitung sollen laut Stadtverwaltung Ende nächster Woche zum Abschluss kommen.

Inzwischen haben sich die Rebländer mit der Umleitungsstrecke arrangiert, heißt es weiter. Die meisten Anliegen der Bürger zur Umleitungsbeschilderung wurden umgesetzt. Die Beschilderung der Umleitung wurde im Laufe der Baumaßnahme noch praxisnäher angepasst und verbessert. So gibt es jetzt beispielsweise auch in der Grabenstraße Tempo 30, und die Anwohnerparkflächen in der Yburgstraße wurden optimiert. Gerade das Thema Parken war für die Anlieger der Baustelle schon im Vorfeld ein großes Thema.

Demnächst beginnen die Gehwegarbeiten. Der Gehweg wird mit den Versorgungsleitungen ab der Häfnergasse ausgebaut. Parallel dazu tragen die Arbeiter das restliche alte Geländer ab. Durch den unerwarteten Austausch der Wasserleitung entstand eine Verzögerung von einer Woche, ansonsten sind die Arbeiten im Plan, schreibt die Stadtpressestelle.