Stadt will Lärmdisplays einsetzen

Baden-Baden

Schlossherrin speckt Pläne ab Baden-Baden (sre) - In der kommenden Woche nehmen Vertreter der Verwaltung das Neue Schloss (Foto: Reith) erneut in Augenschein. Der Grund: Die Schlossherrin hat ihre Pläne für die Realisierung eines Luxus-Hotels abgespeckt. Nun sind nur noch 112 Zimmer geplant. » Weitersagen (sre) - In der kommenden Woche nehmen Vertreter der Verwaltung das Neue Schloss (Foto: Reith) erneut in Augenschein. Der Grund: Die Schlossherrin hat ihre Pläne für die Realisierung eines Luxus-Hotels abgespeckt. Nun sind nur noch 112 Zimmer geplant. » - Mehr

Gaggenau

Kein Hallenbad in der Hildastraße Gaggenau (uj) - Das mehr ls 50 Jahre alte Hallenbad Murgana sanieren oder ein neues bauen? Das ist in Gaggenau die entscheidende Frage. Ein möglicher Alternativstandort ist jetzt weggefallen. In der Hildastraße entsteht ein neues Wohngebiet mit grünem Innenhof (Foto: Jahn). » Weitersagen (uj) - Das mehr ls 50 Jahre alte Hallenbad Murgana sanieren oder ein neues bauen? Das ist in Gaggenau die entscheidende Frage. Ein möglicher Alternativstandort ist jetzt weggefallen. In der Hildastraße entsteht ein neues Wohngebiet mit grünem Innenhof (Foto: Jahn). » - Mehr

Bühl

Umfrage zum Thema Mobilität Bühl (sie) - Wie kommen die Bühler von A nach B? Das will die Stadtverwaltung wissen. Deshalb lässt sie im Juli eine Umfrage unter 2 500 Haushalten durchführen. Auch die Unternehmen sind eingebunden. Eine solche Bestandsaufnahme zum Thema Mobilität gab es noch nie (Foto: bema). » Weitersagen (sie) - Wie kommen die Bühler von A nach B? Das will die Stadtverwaltung wissen. Deshalb lässt sie im Juli eine Umfrage unter 2 500 Haushalten durchführen. Auch die Unternehmen sind eingebunden. Eine solche Bestandsaufnahme zum Thema Mobilität gab es noch nie (Foto: bema). » - Mehr

Bühl

Schulterschluss bei Digitalisierung Bühl (red) - Die Digitalisierung stellt Stadtverwaltungen vor Herausforderungen, zum Beispiel beim Online-Bürgerservice. Um diese zu stemmen, hat sich Bühl mit anderen Kommunen zusammengetan. Vertreter der Kooperationspartner trafen sich jetzt in der Zwetschgenstadt (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Die Digitalisierung stellt Stadtverwaltungen vor Herausforderungen, zum Beispiel beim Online-Bürgerservice. Um diese zu stemmen, hat sich Bühl mit anderen Kommunen zusammengetan. Vertreter der Kooperationspartner trafen sich jetzt in der Zwetschgenstadt (Foto: pr). » - Mehr