Unterstützung in schwierigen Lebens- und Familiensituationen

Iffezheim

Iffezheim

Erneute Fahndung an der Grenze Iffezheim (red) - Bei einer erneuten Schleierfahndung am Grenzübergang Iffezheim haben deutsche und französische Polizeibeamte über 120 Personen kontrolliert. Rund ein Dutzend Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Drogen- oder Waffenbesitzes standen am Ende in den Protokollen (Symbolfoto: Kahnert/dpa/av).

Aspach

Aspach

Entführte Pflegerin befreit Aspach (lsw) -Eine entführte Pflegerin aus Aspach (Rems-Murr-Kreis) wurde wohlbehalten in Frankreich befreit. Das wurde am Dienstagabend mitgeteilt. Das Wohnmobil (Foto: Polizeipräsidium Aalen/dpa), in dem sie verschleppt worden war, war bereits zuvor nahe Straßburg gefunden worden.

Bühl

Bühl

Beste Stimmung in Balzhofen Bühl (wv) - "Start frei" hieß es für das 67. Balzhofener Pfingstmusikfest am Samstag schon eine Stunde eher als bei den Festen zuvor, mit Erfolg: Zahlreiche Gäste nahmen die frühere Öffnung des Festzelts an, um sich schon vor dem Abendprogramm an zu laben (Foto: wv).

Gernsbach

Gernsbach

Jubiläen ein großes Klassentreffen Gernsbach (ueb) - 1969 konnte das Albert-Schweitzer-Gymnasium sein neues Gebäude an der Otto-Hahn-Straße beziehen. Der Einzug jährt sich also zum 50. Mal. Grund für eine große Jubiläumsfeier, zumal auch der erste Abiturjahrgang am ASG runden Geburtstag feiert (Foto: ueb).