Dolmetscher werden Wiesenpaten

Straßburg

Nußberger und die Menschenrechte Straßburg (up) - Seit 2011 arbeitet Angelika Nußberger (Foto: Kunst) am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg, seit 2017 ist sie dessen Vizepräsidentin. Ende 2019 geht ihre Amtszeit turnusgemäß zu Ende. Im BT-Gespräch blickt sie schon mal zurück.

Gaggenau

Ein Murgtäler bei den Löwen Gaggenau (red) - Fatih Aslan ist zu jeder Zeit erreichbar - auch nachts. Als Teammanager des Fußball-Drittligisten 1860 München ist der 29-Jährige für die Koordination und Organisation des Profiteams zuständig. Der Gaggenauer ist seit 2017 bei den Löwen beschäftigt (Foto: pepu).