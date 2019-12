Jüdischer Friedhof wird größer

Die Stadtverwaltung hat zu diesem Zweck eine Fläche von 2 500 Quadratmetern, die direkt neben dem bisherigen jüdischen Friedhof liegt, an die israelitische Kultusgemeinde Baden-Baden verkauft. "Dabei handelt es sich um ein leeres ehemaliges Gräberfeld, das die Stadtverwaltung nicht benötigt", sagt Frank Geyer, der Leiter des städtischen Fachgebiets Friedhöfe.

Durch das zusätzliche Gräberfeld werde die Fläche für jüdische Gräber auf dem Lichtentaler Friedhof künftig mehr als doppelt so groß sein wie bisher. Das ist laut Geyer auch nötig, denn jüdische Gräber unterliegen, anders als die anderen letzten Ruhestätten auf dem Friedhof in Lichtental, keiner zeitlichen Begrenzung, sondern bleiben traditionell immer bestehen. Dadurch und wegen der seit Jahren steigenden Anzahl an Juden in Baden-Baden ist die Gemeinde schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einer neuen Friedhofsfläche. Dass man nun in direkter Nachbarschaft des bisherigen jüdischen Friedhofs fündig geworden ist, sei ideal, meinte Geyer.

Die israelitische Kultusgemeinde wird den "Neuen Jüdischen Friedhof" auf dem Gräberfeld in Lichtental am kommenden Dienstag, 18. Juni, mit einem Festakt einweihen.