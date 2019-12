Winden feiert bei bestem Wanderwetter

Sinzheim - Für das Fest zum 120-jährigen Bestehen des Gesangvereins "Freundschaft-Jagdhaus" Winden haben die Sänger am Samstag etwas Besonderes organisiert: einen Hock im Hof der Alten Schule und geführte Touren über den Sängerrundweg, der seit zehn Jahren besteht.



Die Wanderungen starteten am Samstag in den frühen Nachmittagsstunden und führte zum Auftakt ein halbes Dutzend interessierte Wanderer auf die zehn Kilometer lange Route. Ebenso konnten einige Ausflügler kürzere Distanzen auf dem Sängerrundweg zurücklegen. Die aktiven Sänger Kurt Rohner und Gerhart Heinz nahmen die Gäste im Laufe des weiteren Nachmittags am Ortseingang von Winden beim Wasserrechen im Empfang und führten sie zunächst durch den Ort und dann vorbei an Wiesen und Felder rund um Winden über den Pfad. Dabei genossen die Wanderer beim Ehrenmal eine grandiose Aussicht in die Rheinebene. Der Clou: Auf der Route gab es zwei Verpflegungsstationen, wo sich die Naturliebhaber in geselliger Runde stärkten.

Für den Festtag hatten die Vereinsmitglieder den Platz um das Denkmal mit blühenden Sommerblumen besonders schön hergerichtet. Ebenso mähten die Aktiven tags zuvor das hohe Gras entlang der Wanderrouten. Besonders komfortabel erwies sich für die Wanderer die Wegemarkierungen mit Distanz- und Zeitangaben. Auf der gesamten Wegstrecke waren zuvor Pfeile in unterschiedlichen Markierungen installiert worden, damit sich die Besucher vergewissern konnten, ob sie sich gerade auf der "kleinen Almrunde", der "Sinzemer Kirchturmblicktour" oder auf dem Weg "zum Sepp seiner Bank" befanden. Für Ambitionierte stand die eigens ausgeschilderte "Fremersbergtour" zur Verfügung. Jedenfalls herrschte den Tag über bestes Wanderwetter.

Parallel zum Wanderprogramm begannen im Windener Schulhof am Samstagnachmittag die Festlichkeiten. Bereits zur Kaffeezeit kamen die ersten Besucher. Am frühen Abend sorgte die Ankündigung eines Platzkonzertes des Windener Musikvereins für regen Betrieb im Schulhof. Die Blaskapelle lud mit Schlagern und volkstümlichen Weisen zum Verweilen ein.

Später gaben sich die Gäste dann der ausgelassen heiteren Stimmung hin, die die "Karpatenländer Musikanten" verbreiteten. Etliche Besucher schunkelten zu den Walzermelodien und sangen bei den böhmischen Weisen kräftig mit. Bei lauer Abendatmosphäre erlebten die Besucher ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Musikprogramm. Dabei wurden sie von mehr als 40 Sängern des Jubelvereins bestens versorgt: Diese richteten im Kochzelt Speisen her und schenkten Getränke aus.

Nach diesem gesellschaftlichen Programmhöhepunkt des Vereins ist laut Vorstandsmitglied Hubert Deibel im September mit einem Konzert mit dem Gesangverein "Waldeslust" aus Vormberg ein gesanglicher Programmpunkt im Jubiläumsjahr geplant.