Ein letztes Mal wildromantisch Fisch essen



Im Jahr 2005 hat das Fest am wildromantischen Steinbruchsee anlässlich des 25-jährigen Bestehens des ASV Premiere gefeiert - mittlerweile ist es zu einer festen Größe im Sinzheimer Veranstaltungskalender geworden und lockt Besucher aus nah und fern an. Diese müssen in diesem Jahr Lebewohl sagen. "Der ASV hat große Nachwuchsprobleme", bedauert Vorsitzender Michael Ernst, dem die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Rund 45 Personen werden pro Schicht benötigt, der Verein selbst zählt gerade einmal 34 aktive Mitglieder, die einen Altersdurchschnitt von 55 Jahren aufweisen - drei Angelkameraden können in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feiern, zwei werden 70. Ernst blickt dankbar zurück: "Von Anfang an wäre es nicht gegangen, wenn der Sinzheimer Musikverein, der Phönix Sinzheim, der Radsportverein Kartung und die Vormberger Sänger nicht geholfen hätten." Hinzu kommen etliche Familienmitglieder, Freunde und Bekannte der ASVler, die tatkräftig mithelfen. Und zwar nicht nur während der zwei Festtage, sondern auch bei der Planung etliche Monate vorher und beim tagelangen Auf- und Abbau, für den "selbstverständlich" von einigen auch Urlaub genommen werde, so der Vorsitzende. Er richtet seinen Dank auch an die Nachbarn des Festplatzes, dass sie immer "so gut mitgespielt haben". Obwohl das Fest wegfällt, gehe dem ASV die Arbeit nicht aus, berichtet Ernst. Die Pflege des Bergsees und des Waldenecksees, Ausflüge und natürlich das Angeln stehen weiter auf dem Programm.

Umfangreiche Speisekarte

Von Jahr zu Jahr hat der ASV seine Attraktionen ob des großen Aufwands zurückfahren müssen. So gab es in den Anfangsjahren noch Tretbootfahren, eine Bar und um den ganzen See waren Kabel verlegt worden, um die Felswand zu beleuchten. Seit 2016 müssen die Besucher auch auf die Backfische im Essensangebot verzichten, die von den Anglern in stundenlanger Arbeit selbst ausgenommen und geputzt worden waren.

Seit 2005 und auch in diesem Jahr landet auf den Tellern aber wieder der australische Barramundi. Frisch zubereitet werden außerdem Scholle, Merlan und Tintenfischstreifen (Rabas Empanadas). Als Markenzeichen des ASV betitelt Ernst die Forellen, die in der eigens dafür aufgestellten Hütte unter der fachmännischen Anleitung von Willi Meier einmariniert und frisch geräuchert werden. Zudem werden Kaffee, Kuchen, Waffeln und heiße Würste angeboten. Es gibt traditionell die "Fischtombola", einen Spielepavillon für die kleinen Besucher und zum ersten Mal ein Riesenschaukelpferd aus Holz.

Den Samstagabend gestaltet ab 20 Uhr mit einem bunten Musikmix die Akustik-Band "Sir Price". Sonntags spielen ab 13.30 Uhr in bewährter Weise die "Harmonikafreunde" aus Wagshurst auf. Festbeginn ist am Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

