"Mit knapper Not dem Tod entronnen"

Baden-Baden - Die Feuerwehr und alle Beteiligten "haben uns vor viel Schlimmerem bewahrt", ist sich David Barth sicher. Dem Geschäftsführer der Sun-Si-Bar gehen die Geschehnisse in der Nacht des Brandes immer noch merklich nahe. Seine Bar befindet sich am Sonnenplatz in der Innenstadt direkt gegenüber dem Gebäude, in dem am frühen Samstagmorgen das große Feuer ausgebrochen war.



Noch immer aufgewühlt brachte er gestern seinen Dank an alle Einsatzkräfte zum Ausdruck. Eine schlaflose Nacht und zwei Nächte, in denen er vom Brand geträumt habe, lagen am Montag hinter ihm. Hatte er doch die "riesigen, dynamischen" Flammen, die gegen 4.30 Uhr am Samstagmorgen aus dem Haus Sonnenplatz 1 geschlagen sind, hautnah gesehen. Mit etwas weniger Glück hätte Barth seine Geschichte vielleicht gar nicht mehr erzählen können, berichtete er. Denn nachdem ihn sein Securitymann unten in der Bar aufgeregt über das Feuer informiert habe, sei er auf den Platz gerannt - und gerade einmal einen halben Meter neben ihm sei ein Ziegel auf den Boden gekracht: "Ich habe die Splitter noch gespürt." Schnell habe Barth in der Nacht dann die Tür zum Sonnenplatz verriegelt und die rund 25 Personen, die sich zum Brandzeitpunkt noch in seiner Bar befunden hätten, über den Notausgang in die Sophienstraße geführt. Später in seiner Wohnung, die direkt über der Sun-Si-Bar liegt, habe er sich gefühlt wie in einem "Backofen" - so stark sei die Hitze gewesen.

Wie berichtet, sind drei Feuerwehrleute beim Einsatz leicht verletzt worden. Den rund 50 Passanten, die sich zu Beginn des Feuerwehreinsatzes, laut Einsatzleiter Andreas Wilhelm, rund um das Gebäude befunden hatten, ist nichts passiert - was angesichts von Augenzeugenberichten wie ein Wunder klingt. Dem Securitymann der Sun-Si-Bar ist es wohl auch zu verdanken, dass die Personen aus dem brennenden Gebäude fliehen konnten. Dieser habe das Feuer bemerkt, erzählte Barth, und sofort am Haus Sturm geklingelt. Die Feuerwehr hat folglich laut Wilhelm beim Eintreffen ein leeres Gebäude vorgefunden.

Erst einen Tag nach dem Brand ist bekannt geworden, dass sich ganz oben in der Büroetage zwei Personen in einem Schlafzimmer befunden hatten, berichtet Wilhelm: "Die sind mit knapper Not dem Tod entronnen." Insgesamt seien zwölf Personen in dem Gebäude gemeldet, heißt es von der Stadtpressestelle. Laut BT-Informationen haben sich in den Wohnungen unterhalb des Büros und oberhalb des Lebensmittelgeschäfts im Erdgeschoss in der Nacht zehn Personen befunden. Bekannt ist, dass eine Person aus dem Nachbargebäude von der Stadt in einer Unterkunft untergebracht werden musste, alle anderen Betroffenen haben wohl privat Unterschlupf gefunden.

Geschäft wohl für Monate geschlossen

Natürlich ist auch Fatih Polat vom gleichnamigen Lebensmittelgeschäft im Erdgeschoss stark betroffen. Es sei ein Schock gewesen, als er am frühen Morgen angerufen worden sei - sein ganzes Stockwerk habe unter Wasser gestanden. Das Geschäft sei für ihn wie sein "eigenes Haus". Bis er seine Waren wieder wie gewohnt - und zwar wie schon seit 25 Jahren - anbieten kann, werde es wohl fünf bis sechs Monate dauern, sagte er gestern. Andreas Wilhelm fasste zusammen, warum das komplette Gebäude zurzeit nicht nutzbar ist: Beim Löschen werden große Wassermengen gebraucht, die Decken saugen sich mit Wasser voll und können gegebenenfalls einstürzen. Im Laufe des gestrigen Tages sollte sich klären, was vom Gebäude wann wieder nutzbar sein werde, sagte Wilhelm.

Die Polizei geht zurzeit von einem technischen Defekt aus. Der Polizeiposten Mitte ist für die weiteren Ermittlungen zuständig, Zeugen werden noch befragt. Ergebnisse liegen laut Polizeisprecher Ansgar Gernsbeck noch nicht vor. Anderes ist dagegen Fakt: "Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Einzeldenkmal", sagt Sybille Hurst von der Stadtpressestelle. Das bedeutet, das Haus steht unter Denkmalschutz und muss "eins zu eins" wieder so errichtet werden, wie es war. Einen zeitlichen Rahmen konnte auch Hurst nicht nennen. Schon beim Löschen sei eine Mitarbeiterin von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Feuerwehr beratend zur Seite gestanden, erläuterte Wilhelm. So seien die Messingtürmchen oben auf dem Dach gegen Absturz gesichert worden, und von einem Türmchen wurde für eine bessere Statik die Spitze gekappt.