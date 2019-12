Duftjuroren sinken auf die Knie

Baden-Baden - Selten in der Geschichte des Rosenneuheiten-Wettbewerbs am Beutig war das Rennen um die "Goldene Rose von Baden-Baden" so offen und so spannend wie in diesem Jahr. Statt des sonst üblichen Kopf-an-Kopf-Rennens gab es diesmal ein gutes Dutzend Rosen, die es mit hoher Wertung bis auf die vordersten Plätze schafften.

"Rosenflüsterer" Volker Soethoff vom Fachgebiet Park und Garten, dem Oberbürgermeisterin Margret Mergen in ihrer Begrüßung gemeinsam mit seinem Team ausdrücklichen Dank zollte, hatte ganze Arbeit geleistet. Er habe jede einzelne Rose "besprochen", bei zu viel Regen im Mai getröstet und fünf hartnäckige Blütenverweigerer nach nächtlicher Kälte per Foliendach wieder aufgepäppelt, verriet sie den 120 Rosenexperten der Jury aus 17 Ländern rund um den Globus.

Einige Damen darunter glänzten angesichts der Hitze zwischen den Rosenbeeten mit ausgefallenen Hutkreationen, Schirmen und Fächern, vorsorglich hatte das Gartenamt jedoch auch neutrale Hutvarianten parat. Es galt diesmal ein laut Markus Brunsing "riesiges Feld" an 49 Teehybriden zu bewerten, dazu 48 Floribunda, drei Miniatur-, 22 Strauch- und neun Kletterrosen sowie 13 Bodendecker-/ Kleinstrauchrosen.

Eine extra Duftjury mit der erstmals vertretenen Präsidentin der Internationalen Gesellschaft der Parfüm-Kreateure, Calice Becker, kürte die beste Duftrose. Unter der Leitung der Präsidentin der Luxemburger Rosenfreunde, Mireille Steil, hatte dieses Quintett die vielleicht größte Leistung zu vollbringen: Hochkonzentriert und deshalb kaum ansprechbar gingen die Parfümeure trotz der Hitze bei jedem Exemplar auf die Knie - wobei das Gartenamt für dicke Kissen sorgte - und das meist mehrmals an den einzelnen Blüten. Da wurde ein frischer, grüner Duft nach Birne und Rhabarber erschnüffelt, eine würzige Note nach Anis oder zitronige Frische, doch auch Spuren von Cassis, Marmelade oder "Katzenpipi". In den erkannten Duftnuancen waren sich alle einig, doch fiel auf, das Calice Becker zumeist eine Note schlechter vergab als ihre Jurykollegen und man sich dann einigen musste.

In den Kleingruppen der anderen Juroren wurde zumeist intensiv diskutiert. Zählt diese Rose noch zu den Bodendeckern oder ist das schon ein Kleinstrauch? Wie dicht ist der Bestand an der Floribunda, blüht die auch unten so üppig, und wie ist das mit dem Verblühen, putzt sie sich selbst? Ist jene dort mit ihrer betörenden Farbe, an den Blütenrändern hell und intensiv nach innen verlaufend, nur eine Modeerscheinung oder eine echte Neuheit?

Da man bei der höchsten Duftnote 10 überwältigt umfallen sollte, müsste laut Traugott Bräuninger bei einer 5 schon auch noch "gewaltig was da sein", also doch lieber eine 3, fragte er seine "Ästhetengruppe", die ihre Aufgabe als einzige der 13 international besetzten Wertungsgruppen ganz relaxed angehen konnte. Eine Teehybride wurde von Markus Schmälzle zwar als farblicher Hingucker, "aber nicht so die Supergesunde" entlarvt. Bei Erwin Braun wurde gerade eine Floribunda bewertet, die "strahlt einen an, die hat Fernwirkung mit ihrer abgestuften Blüte".

Die Präsidentin der World Federation of Rose Societies, Comtesse Henrianne de Briey aus Belgien, war inzwischen auch auf dem Beutig eingetroffen und mischte sich unter die Jury. Diese nahm ihren Auftrag trotz der erbarmungslos knallenden Sonne sehr ernst, freute sich aber über die Erfrischungen durch Mitarbeiter des Gartenamtes.