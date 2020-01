Mit den Sommerdialogen Grenzen überwinden

Aber nicht nur das: Laut Kulturbüro-Leiterin Petra Heuber-Sänger hat die Erfahrung gezeigt, dass auch die Dialoge nach den Vorträgen der Referenten vom Publikum sehr gerne angenommen werden. Daher bleibt der Ablauf derselbe: Im Kristallsaal des LA8 tritt zunächst der Redner ans Pult, es folgt eine Fragerunde und anschließend wird zu Gesprächen bei einem Getränk in den Spiegelsaal geladen.

Neu ist dagegen die Dauer der Sommerdialoge. Die Termine sind nun verteilt auf zwei Wochen und nicht komprimiert in nur einer. Rückmeldungen hätten ergeben, so Heuber-Sänger, dass Gäste gern mehrere Veranstaltungen besuchen würden, was in nur einer Woche aber schwierig sei. Man hoffe zudem, in diesem Jahr auch vermehrt die jüngere Generation anzusprechen.

Verschiedene Sparten des Themenfelds werden in den Sommerdialogen, die mithilfe vieler Sponsoren zustande kommen, aufgegriffen. Hier der Überblick:

Dienstag, 23. Juli: Der Extremläufer Norman Bücher hält einen bildgewaltigen Vortag über seinen Lauf durch das australische Outback. Heuber-Sänger: "Das ist nicht nur für Läufer ein interessantes Thema."

Mittwoch, 24. Juli: Die aktuelle Klimadiskussion greift Wetterexperte Sven Plöger auf, der sich fragt: Wo müssen wir Grenzen ziehen?

Donnerstag, 25. Juli: Nicht im LA8, sondern in der Staatlichen Kunsthalle spricht Autorin Thea Dorn zu "Überlegungen zur Kunstfreiheit in Zeiten politischer Gereiztheit".

Sonntag, 28. Juli: Gefördert vom Forum Zukunft referiert Medienwissenschaftler Prof. Bernhard Pörksen über die Veränderungen der Kommunikation durch digitale Medien.

Montag, 29. Juli: EU-Kommissar Günther Oettinger hält einen offenen Vortrag über die Zukunft Europas.

Dienstag, 30. Juli: Als "Passfälscher" wird Diplomat Rüdiger von Fritsch angekündigt. Er hat die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland im Fokus.

Mittwoch, 31. Juli: Nachmittags lädt der Naturwissenschaftler Charly Ebel ab der Bühlerhöhe unter dem Titel "Natur kennt keine Grenzen" zu einer Führung im Nationalpark Schwarzwald ein. Abends möchte Dr. Christina Pernice, Richterin am Bundesgerichtshof, über die Meinungsfreiheit und vor allem darüber, was sie heute bedeutet, diskutieren.

Donnerstag, 1. August: Zum Abschluss werden die Gäste über die Grenzen der Erde hinaus gebracht: Die Astronauten-Trainer Dr. Carmen Köhler und Inigo Munoz Elorza fragen sich, ob der Himmel wirklich die Grenze ist.

Zeiten und Kosten: Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, mit zwei Ausnahmen. Bernhard Pörksen spricht schon um 17 Uhr, der Spaziergang im Nationalpark beginnt um 14.30 Uhr. Dieser kostet auch nur zehn Euro, alles andere 15 Euro (inklusive Getränk). Schüler und Studenten zahlen fünf Euro.

Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird gebeten. Ab Montag, 24. Juni, sind Karten im Bürgerbüro im Rathaus, unter (0 72 21) 93 20 06 oder kultur@baden-baden erhältlich. Das Programm kann auf der Homepage heruntergeladen werden.

www.baden-baden.de/Sommerdialoge