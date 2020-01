Bild der Einigkeit zu Fronleichnam

Auf die Frage von Pfarrer Michael Teipel, wer den Wetterbericht verfolgt und (so wie er selbst) vorsichtshalber einen Schirm eingepackt habe, gingen etliche Hände in die Höhe. Doch himmlische Mächte und ihr Gottvertrauen schienen die Gläubigen zu schützen, die der Einladung der Pfarreien Stiftskirche Liebfrauen, St. Bernhard, St. Josef, St. Antonius und St. Eucharius der katholischen Kirchengemeinde Baden-Baden in den Kurgarten gefolgt waren.

So ein gemeinsam zelebrierter Festgottesdienst unter freiem Himmel habe eine ganz besondere Ausstrahlung, stehe sinnbildlich für die Offenheit der Stadt und dem zentralen Kurgarten gut zu Gesicht, meinte Teipel an die Adresse von Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die mit ihrem Gatten gekommen war. Neben Organist Werner Grabinger umrahmten Aktive der Musikvereine Balg und Geroldsau die Feier musikalisch.

Diakon Stefan Lutz-Bachmann erinnerte an die Speisung der 5 000 Menschen in der Nähe des Sees Genezareth durch Jesus mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Als alle satt waren und er die übrigen Krümel einsammeln ließ - ganz im Gegensatz zur heutigen Wegwerfmentalität - füllten sich nochmals zwölf Körbe. In seiner Predigt sprach Pfarrer Michael Teipel einen zwar kurzen, aber nachhaltig beeindruckenden Satz in der Enzyklika von Papst Franziskus an: "Ich bin eine Mission". Alle Gottesdienstbesucher formulierten diese Worte daraufhin laut gemeinsam und verliehen ihnen damit zusätzliche Kraft. "Sein ist etwas anderes als Haben", erläuterte der Zelebrant, die Frage nach dem eigenen Auftrag in dieser Welt gehe alle etwas an.

Er ermunterte zur Selbstreflexion über die eigene Mission und brachte dazu ein Beispiel. Während einer kürzlichen Pilgerfahrt mit den Maltesern nach Lourdes betreute Pfarrer Teipel einen schwerstbehinderten Mann, der durch seine Spastik sein Leben lang auf Hilfe angewiesen ist. Geistig war er jedoch sehr rege, schrieb Gebete und Gedichte. Er habe 40 Jahre lang mit seiner Lebenssituation gehadert, sei jedoch irgendwann mit sich ins Reine gekommen. Heute ist er über 80, und die Belohnung seiner vielen Pilgerreisen nach Lourdes war nicht körperliche Gesundheit, aber eine veränderte innere Haltung.

Den Gläubigen gab Pfarrer Teipel als Botschaft das Vertrauen dieses Mannes mit und die Motivation, sich gegenseitig als Christen zu stärken und "den Heiligen Geist von Pfingsten weiter zu schenken". Als äußeres Zeichen der Versöhnung reichten alle ihren jeweiligen Nachbarn die Hand. Nach dem Abendmahl nahm Pfarrer Teipel die wertvolle Monstranz auf und umrundete, angeführt von den Messdienern, zusammen mit einer langen Prozession an Gläubigen den Kurgarten. Die inbrünstig singende Menschenmenge blieb nicht ohne Aufsehen. Seelisch gestärkt wurde wohl noch manches Dankgebet für das stabile Wetter gen Himmel gesandt.