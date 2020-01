Nora Waggershauser: Rebland ist ein Genuss-Dreieck









Interview



BT: Frau Waggershauser, wie hoch sind die Übernachtungszahlen für das Rebland 2018 im Vergleich zum Vorjahr? Können Sie das in Prozent und in absoluten Zahlen ausdrücken?

Nora Waggershauser: Die Übernachtungen in den gewerblichen Betrieben im Rebland sind von 55 275 im Jahr 2017 auf 57 584 im Jahr 2018 gestiegen und verzeichneten damit ein Wachstum von 4,2 Prozent. Die Ankünfte sind im selben Zeitraum von 30 224 auf 32 724, also um 8,3 Prozent, gestiegen. Die Zahlen im Rebland haben sich sehr gut entwickelt. Auch hier ist durch die gegenüber den Übernachtungen proportional stärker ansteigenden Ankünfte der anhaltende Trend zu Kurzaufenthalten spürbar.

BT: Wie viele davon entfallen auf die Sportschule in Steinbach?

Waggershauser: In der Sportschule konnte man 2018 13 531 Ankünfte und 31 499 Übernachtungen verzeichnen, diese werden jedoch in der Tourismus-Statistik separat betrachtet. Rechnet man diese nun zu den Übernachtungen in den gewerblichen Betrieben des Reblands dazu, wären wir bei insgesamt 46 255 Ankünften und 90 215 Übernachtungen 2018. So ergäbe sich für die Sportschule ein Anteil von 30 Prozent bei den Ankünften und 36 Prozent bei den Übernachtungen.

BT: Wie hoch ist die Anzahl der Gästebetten? Wie viele davon stehen in der Sportschule?

Waggershauser: Im Rebland gibt es etwa 350 Betten. Die Sportschule verfügt über 146 Betten: 24 Einzelzimmer (davon sechs rollstuhlgerecht) und 61 Doppelzimmer.

BT: Wie hoch ist der Anteil an ausländischen Gästen? Können Sie, wenn möglich, auch sagen, aus welchen Nationen diese kommen?

Waggershauser: Derzeit ist eine separate Auswertung der Nationalitäten nur für das Rebland nicht möglich. Für Baden-Baden insgesamt liegt der Anteil der internationalen Gästeankünfte bei 41 Prozent.

BT: Wie groß ist die Auslastung der Häuser und der Sportschule?

Waggershauser: Die durchschnittliche Bettenauslastung 2018 lag im Rebland bei 45 Prozent. In der amtlichen Statistik wird der Wert "Bettenauslastung" erhoben, dieser ist jedoch nicht aussagekräftig (ein Doppelzimmer mit Einzelbelegung ist zu 100 Prozent belegt, zählt aber in der Statistik nur als 50 Prozent Belegung). Es hat sich die Faustregel etabliert, auf diesen Wert etwa 15 bis 25 Prozentpunkte je nach Doppelbelegungsannahme zu addieren, um im Mittel etwa die Zimmerauslastung zu erhalten, entsprechend liegt die durchschnittliche Zimmerauslastung im Rebland bei mindestens 60 Prozent. Die Sportschule konnte 2018 eine Auslastung von 93 Prozent verzeichnen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sie an Pfingsten, Weihnachten und von Sonntag auf Montag kein Übernachtungsangebot bietet.

BT: Wie lang ist die Aufenthaltsdauer?

Waggershauser: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Rebland lag 2018 bei 1,76 Übernachtungen pro Gast.

BT: Gibt es vonseiten der BBT besondere Aktionen oder Angebote für das Rebland?

Waggershauser: Die Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH unterstützt das Rebland bereits seit Jahren intensiv mit unterschiedlichen Projekten und Aktionen. Unter anderem gibt es den umfangreichen Flyer "Kulinarische Landpartie" - er ist als Printprodukt und als Online Version im Internet zu haben -, bei dem auf die Angebote aus Gastronomie, Hotellerie und Weinanbieter Wert gelegt wurde sowie auf die Vorzüge des Reblands im Allgemeinen. Den mehrsprachigen Flyer gibt es schon seit Jahren in vielen Auflagen, er wird immer wieder neu designed und ist bei den Gästen seit jeher sehr beliebt.

BT: Seit wann gibt es die Schlosskonzerte?

Waggershauser: In diesem Jahr gibt es die "Philharmonischen Schlosskonzerte" bereits zum zwölften Mal. Diese wurden von der BBT ins Leben gerufen - in Kooperation mit der Philharmonie Baden-Baden, der Baden-Baden Events GmbH und dem Schloss Neuweier. Diese Reihe wurde aufgelegt, um das Rebland noch bekannter zu machen und um Hotellerie und Gastronomie zu stärken. Die Konzerte werden ganzjährig über verschiedene Print- und Online-Kanäle im In- und Ausland beworben.

BT: Gibt es weitere Aktivitäten im Rebland?

Waggershauser: In jedem Ortsteil des Reblands hat die BBT seit vielen Jahren jeweils eine große Informationstafel für alle Gäste installiert. Seit dem 14. April 2019 haben diese Tafeln das identische Design und die Inhalte wie die vom Förderverein Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland installierte Infotafel vor dem Weinhaus am Mauerberg. Die BBT hat ihre eigenen "Rebland-Infotafeln" kostenlos zur Verfügung gestellt, um den Gästen eine hochwertige und einheitliche Informationsquelle zu bieten. Design und Layout hat ebenfalls die BBT kostenfrei übernommen. In den nächsten Wochen wird es zusätzlich zu den Tafeln passende Flyer geben, welche die BBT in Zusammenarbeit mit dem Förderverein erstellt. Auf der offiziellen Homepage von Baden-Baden gibt es seit Langem eine umfangreiche Rubrik extra über das Rebland.

BT: Wie sieht es mit der Werbung fürs Rebland aus?

Waggershauser: Das Rebland wird seitens der BBT ganzjährig national und international in Printpublikationen sowie im Internet beworben. Parallel dazu akquiriert die BBT regelmäßig zum Beispiel Reisejournalisten oder Journalisten und Redakteure für sogenannte Special-Interest-Titel und betreut diese persönlich vor Ort. Außerdem werden für eigene Veranstaltungen und PR- beziehungsweise Presseaktionen Weine aus dem Rebland verwendet. Zum Beispiel ist zur Feier von einer Million Übernachtungen ein Sekt aus dem Rebland gebrandet worden, ebenso wie der "Christkindelsmarkt-Glühwein" und der "Blut-Secco" für die Themen-Stadtführung "Geister, Grafen und Gerüchte". Bestehende Veranstaltungen wie zum Beispiel der "Tag des offenen Weinkellers" oder der "Weinwandertag" werden von der BBT zusätzlich unterstützt durch Werbung und PR in den eigenen Medien.

BT: Bekommen Sie Rückmeldungen von den Gästen und, wenn ja, was schätzen diese besonders am Rebland?

Waggershauser: Das Rebland schätzen die Gäste für seine wunderbare, sonnenverwöhnte Kulturlandschaft, die Ruhe und Erholung, vor allem aber auch für seine Authentizität und Regionalität. Die Kombination aus Wandern, Wein und ganz viel Genuss begeistert immer mehr Menschen - nicht umsonst spricht man bei unseren Weinorten Varnhalt, Steinbach und Neuweier auch vom "Genuss-Dreieck" ... Gleichzeitig sind die Höhen des rauen Schwarzwaldes und die inspirierende Lebenskultur Baden-Badens nur einen Katzensprung entfernt. So können Gäste Entschleunigung und intensives Erlebnis ganz leicht kombinieren, ohne sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen.