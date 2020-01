Im Sportwagen über die Waldseestraße









Offiziell gegründet wurde der AC am 4. Juli 1929, doch bereits seit 1921 wurden in der Kurstadt Motorsportveranstaltungen durchgeführt, die rasch einen populären Status erlangten. So erwarb sich etwa das Bergrennen zum Alten Schloss im Jahr 1924 einen legendären Ruf. In den 1920er und 1930er Jahren war Autofahren noch ein Hobby für Gutbetuchte, erinnert sich Heinz Ernst, der im kommenden Jahr sein 50. Jubiläum als Schatzmeister des Vereins feiert und lange Jahre aktiver Fahrer war.

Die Baden-Badener Turniere waren rasch weit über die Grenzen hinaus bekannt, mit schweren, massiven Plaketten wurde die Teilnahme belohnt. Es waren immer auch gesellschaftliche Ereignisse durch Autokorsos und Schönheitswettbewerbe der Karossen mit anschließendem Ball im Kurhaus.

Fahrerisches Können bewiesen bei den fast jährlichen Rennen, Tourenfahrten und Geschicklichkeitsturnieren in und um die Kurstadt unter anderem Ferry Porsche, Huschke von Hanstein, Hans Stuck, Bernd Rosemeyer, Charly Kappler oder Rudolf Caracciola. Während des Krieges ruhten diese Aktivitäten, und es dauerte bis Ende der 50er Jahre, bis der Verein durch den Zulauf vieler am Motorsport Interessierter wieder regelrecht boomte.

Der Waldseeplatz war danach viele Jahre lang Austragungsort der Geschicklichkeitsturniere und Slaloms oder der ADAC-Herbstsporttage mit Ziel- und Sternfahrten oder Zuverlässigkeitsprüfung. Bis heute legendär ist ein 1972 vom AC Baden-Baden veranstaltetes Bergrennen für Touren-, Sporttouren und Rennwagen bis zur Formel 3, das von den Stadtwerken über die Waldseestraße zum Hofgut Fremersberg führte.

Aus Dielen wurden Leitplanken gebaut, "fünf oder sechs Autos gingen in der scharfen Kurve nach dem Waldseeplatz den Hang runter", erzählt Heinz Ernst, doch wirklich passiert ist niemandem etwas. Die Resonanz an Fahrern und Zuschauern (die sich im Wald verteilten und keinen Eintritt bezahlten) war überwältigend, doch die immensen Kosten für Rennarzt, Genehmigungen, Versicherungen, Pokale und Siegerkränze sprengten den Etat und ließen keine weitere Auflage zu.

In den 70er Jahren war ganz Südbaden im Rallye-Fieber, oft standen dabei AC-Fahrer auf dem Siegertreppchen. Der Verein selbst richtete viele Jahre die Mitternachtsrallye aus, eine der beliebtesten beim ADAC-Südbaden mit über 100 Fahrerteams. Beliebt waren auch die Bildersuchfahrten in den 70er und 80er Jahren.

Der AC-Nachwuchs ist heute laut dem Vorsitzenden Jürgen Vollmer voller Ehrgeiz auf der Kart-Bahn eines Mitglieds aktiv und fährt Rennen in Südbaden bis an den Bodensee. Gut besucht sind nach wie vor das immer am Gründonnerstag stattfindende Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier, das Würfeln um die Neujahrsbrezel, ein Geschicklichkeitsturnier im Mai sowie das Rennen um den "Weißwurstpokal" im September, bei dem es nicht um Geschwindigkeit geht, sondern fahrerisches Können bewertet wird.

Das 90-jährige Bestehen wird Endes des Monats Juni mit einer "touristischen Ausfahrt nach Roadbook mit autospezifischen Sonderprüfungen" und anschließend gemeinsamem Abendessen gefeiert.