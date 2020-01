Kommenden Freitag

Der schönste Streckenabschnitt? Für eine Gruppe von Heel-Mitarbeitern ist es klar: "Die Abwärtspassage runter in die Kaiserallee macht viel Spaß. Da ist schon mehr als die Hälfte geschafft und es beginnt das Sightseeing." Aber die Läufer sind sich sicher: "Wahrscheinlich wird jeder Sportler seinen eigenen Lieblingsabschnitt entdecken - schließlich gibt es unzählige großartige Ausblicke auf Baden-Baden und ein tolles Flair in der Fußgängerzone und der Allee." Seit einigen Wochen trainieren Heel-Mitarbeiter immer mittwochs gemeinsam auf der neuen Strecke des Heel-Laufs.

Der 10 Kilometer Lauf wird von Oos über die grüne Einfahrt, die Hochstraße, Kaiserallee und Fußgängerzone bis in die Lichtentaler Allee führen, wo es nach einer Runde auf der Klosterwiese bis zum Ziel vor das Theater geht (siehe Grafik). Ziel der Probeläufe war es auch, aus Läufer-Sicht die Strecke zu bewerten. Bezüglich der einzigen Steigung in der Hochstraße raten die Sportler: "Nicht zu viel Gas geben und im Zweifelsfall lieber ein paar Meter gehen."

Das Probelaufen passt wunderbar ins Gesamtbild der nun über ein Jahr andauernden Vorbereitungen für den neuen Stadtlauf. Die Organisatoren der Firma Heel wollen nichts dem Zufall überlassen. "Wir wollen die idealen Voraussetzungen für ein tolles Sport-Event bieten", betont Geschäftsführer Ralph Schmidt. Daher hat man sich bei dem Arzneimittelhersteller gemeinsam mit der Stadt nicht nur Gedanken über den Streckenverlauf gemacht, sondern auch über die begleitende Infrastruktur. "Wichtig ist, dass die Sportler ein rundum gelungenes Lauferlebnis erfahren können." So wird ein kostenloser Shuttle-Service mit Bussen der Stadtwerke eingerichtet, der zwischen 15 und 22.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Heel und der Innenstadt (Kaiserallee) hin und her fährt. Der Shuttle-Bus kann von allen Sportlern und Zuschauern genutzt werden.

Darüber hinaus gibt es für Läufer einen Gepäcktransport vom Start ins Ziel. Gegen Vorlage der Startnummer erhalten die Teilnehmer bei Heel einen Kleiderbeutel, der im Zielbereich in der Innenstadt bis 22 Uhr wieder abgeholt werden kann. Zudem stehen zwischen Theater und Kolonnaden Duschen und Umkleiden zur Verfügung. Toiletten werden hinter der Konzertmuschel eingerichtet. Die Teilnehmer der in der Innenstadt startenden Läufe (Schülerläufe, 5-Kilometer-Lauf, Nord-Walking-Strecke) können ebenfalls ihr Gepäck zur Aufbewahrung abgeben.

Auf den Strecken werden die Sportler mit Wasser versorgt, und im Zielbereich vor dem Theater tragen isotonische Getränke und Obst zur Regeneration bei. Darüber hinaus werden für die Läufer Gutscheine ausgegeben, die an den Bewirtungsständen in den Kolonnaden eingelöst werden können. Dies alles ist für die Sportlerinnen und Sportler, wie auch der gesamte Lauf, kostenlos. "Wir wollen Menschen motivieren, Sport zu treiben und etwas für die Gesundheit zu tun. Deshalb war der Lauf schon immer kostenlos für die Läufer", so Schmidt.

Auch an der bisherigen Vielfalt an verschiedenen Läufen ändert sich nichts: Es gibt um 16.30 Uhr in der Lichtentaler Allee Schülerläufe über 500 und 1 000 Meter mit Start und Ziel am Theater, wie beim Fünf-Kilometer-Lauf, der auch für Nordic-Walker offen ist. Die Fünf-Kilometer-Strecke führt über die Kaiserallee und die Wilhelmsbrücke in die Fußgängerzone, über den Leopoldsplatz wieder in die Allee, weiter bis zur Klosterwiese und zurück zum Ziel. Der Startschuss für den Zehn-Kilometer-Hauptlauf fällt um 19 Uhr auf dem Heel-Betriebsgelände.

Nach den Läufen finden in der Konzertmuschel vor dem Kurhaus die Siegerehrungen statt. Geehrt wird dort auch das Team mit den meisten Teilnehmern, wobei alle Läufe gezählt werden. Außer Konkurrenz ist bei dieser Wertung das Heel-Team, das mittlerweile schon mehr als 150 Läufer zählt. Mit dabei ist natürlich auch die Heel-Trainingsgruppe, die sich jetzt schon auf den Ausklang freut: "Hinter der Ziellinie warten der schattige Kurgarten und kühle Getränke - was will man mehr?"

Anmeldungen sind ausschließlich online und vorab möglich.

