Orchesterklänge und Arabesken kleiner gefiederter Sänger Von Conny Hecker-Stock



Baden-Baden - Es ist immer eine Bereicherung, die Philharmonie Baden-Baden bei ihren konzertanten Darbietungen zu erleben. Dennoch gab es am Wochenende Gewinner und Verlierer unter den Zuhörern.



Wer das Glück hatte, bei dem ausverkauften Konzert am Freitagabend im Rosengarten eine Karte zu ergattern, erlebte einen wundervollen Abend in fast schon paradiesischer Atmosphäre. Am Samstagabend dagegen öffnete der Himmel alle Schleusen, schweren Herzens musste das Ereignis, auf das Fans der Rosengartenkonzerte das ganze Jahr über gewartet hatten, in den Weinbrennersaal verlegt werden. Moderator Arndt Joosten, der am Freitag zwischen blühenden und duftenden Rosen in allen Farbschattierungen voller Charme und Esprit seiner Aufgabe nachkam, bemühte gar himmlische Mächte und wähnte die Besucher "von Gott gesegnet für dieses herrliche Wetter". Von seinem mit einem Schmunzeln angekündigten "Ankämpfen" gegen das umgebende Vogelgezwitscher konnte keine Rede sein. In schönster Harmonie flochten sich Orchesterklänge und die Arabesken der kleinen gefiederten Sänger ineinander, dass es eine wahre Freude war. Dirigentin Judith Kubitz hatte mit außerordentlichem Feingefühl das Konzertprogramm auf die Klänge der Natur abgestimmt und zumeist zarte, lyrische Stücke ausgewählt, bei denen das Zuhören eher ein Lauschen war. Besonders beispielhaft dafür waren das "Chanson de Nuit" und "Chanson de Matin" von Edward Elgar. Verträumt und romantisch verabschiedete sich der Tag in die Nacht mit silbrig perlender Harfe im Hintergrund, lieblich kündigte sich der heraufdämmernde neue Morgen an. Diese Wahl von Kubitz konnte man durchaus symbolhaft für die Sommersonnenwende verstehen, die am Freitag mit dem Rosenkonzert in freier Natur stilvoll zelebriert wurde. Mit den Solisten Christoph Schiestl und Holger Bronner präsentierte sich das bekannte Doppelkonzert der Barockzeit von Vivaldi für zwei Trompeten und Orchester in einem sehr gefälligen, heiteren Dialog. Klangzauberer Claude Debussys vertonten Emotionen wurde mit zwei Sätzen aus der Suite Bergamasque gedacht, darunter das berühmte "Claire de la Lune", eine Huldigung an das geheimnisvoll strahlende Mondlicht. Die deutsche Spieloper brachte der zu seiner Zeit als Unterhaltungsmusiker verrufene Arthur Sullivan nach England, dabei packte er seine größten Hits in die Suite "Pineapple Poll". Bei den bewegten und schwungvollen Klängen und dem dramatischen Finale mit Pauke und Trompeten konnte die zwitschernde Vogelwelt dann doch nicht mehr mithalten. Während der von vielen zum Bummeln durch den prachtvoll beleuchteten Rosengarten genutzten Pause war der Abendstern aufgegangen. Die leuchtende Venus am Himmel und die jetzt sehr achtsam beleuchtete Konzertarena boten die passende Kulisse für Mozarts Andante des Klarinettenkonzerts aus der Ouvertüre zur Oper "Le Nozze di Figaro". In ihrem behutsam gespielten, wunderbar lyrischen Solo überzeugte Melanie Huber auf höchst eindrucksvolle Weise. Als "Morgendämmerung an einer Biegung der Wolga" empfand Arndt Joosten die Ouvertüre zu Mussorgskys Oper "Chovantschtschina", bei der sich nun auch viele Grillen einmischten und die so leise ausklang, dass sich erst gar niemand zu applaudieren traute. Die unterschiedlichsten musikalischen Gewänder streiften die abschließend mit langstieligen roten Rosen bedachten Philharmoniker über bei Katchaturjans "Maskerade-Suite".

