Schnäppchenjäger unterwegs

Von Conny Hecker-Stock



Baden-Baden - Am Samstag war wieder die Zeit der "Flöhe" und Schnäppchenjäger in der Kaiserallee, die dort schon am frühen Morgen auf die Pirsch gingen. Das Wetter spielte zu der Zeit auch noch mit, so stand dem Bummeln, Schauen, Kaufen und "Schwätzen" nichts im Weg.



Denn für viele bedeutet der Flohmarkt traditionell auch Treffpunkt, Infotauschbörse oder Plaudermeile, und besonders dieser Aspekt wird bei dem Flohmarkt mitten im Herzen der Stadt ganz besonders geschätzt. Eine Besucherin meinte lachend, sie sei jetzt beim dritten Anlauf, mal in Ruhe die einzelnen Stände zu betrachten und nach ihrem ersehnten, etwas ausgefallenen Bilderrahmen zu schauen. Bei den ersten zwei Durchgängen habe sie ständig Bekannte getroffen und vor lauter Plaudern gar nichts richtig angucken können. Ein Ehepaar, Tagesbesucher aus Göppingen, zeigte sich höchst erfreut über diese willkommene Überraschung. Sie hatten nichts von dem Flohmarkt gewusst, verliebten sich jedoch sofort in das besondere Ambiente. Neben einem traurig im Gitterbett sitzenden Teddy lachte da bei einem Stand ein kugelrunder, großformatiger Buddha in die Runde. Ein ausgefallener Stiefelknecht mit Scharnier zum Zusammenklappen stand neben einer imposanten Anglerausrüstung von anno dazumal, mit Felltasche und ledernem Köcher für die Ruten. Die dralle Schwarzwälderin mit Bollenhut als Kerze mochte wohl niemand durch Anzünden zum Tod verurteilen. Schnäppchenjäger auf der Suche nach ausgefallenen Extravaganzen kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Etwa bei einer sichtbar alten, viereckigen Bahnlampe aus den 40er Jahren, die damals für die Signale noch von Hand geschwenkt wurde. Es sei selten, solche Exemplare mit noch völlig intakten, roten Gläsern zu finden, versicherte deren Besitzerin. Ein Hingucker, der viele Blicke auf sich zog, war "Das Buch für alle", eine illustrierte Familienzeitung, Jahrgang 1896. Diese damalige Chronik der Gegenwart widmete sich laut Titelblatt der Unterhaltung und Belehrung ihrer geneigten Leser und war noch erstaunlich gut erhalten. Der Propeller eines Modellfliegers aus den 30er Jahren fand einen Interessenten, das große Flusspferd stand dagegen auch zwei Stunden später noch an seinem Platz. Es war am Stück aus massivem Teakholz gefertigt mit riesigen Zähnen in dem weit aufgerissenen Maul. Interessenten, die angesichts des Preises noch Bedenkzeit brauchten, entgegnete der Verkäufer angesichts des wuchtigen Teils lakonisch: "Das läuft Ihnen nicht weg". Eine Anbieterin warb per Schild mit der Qualität ihrer gebrauchten Bekleidung, dass es keine Discounterware sei, eine andere hatte dagegen extra ein kleines Tischchen mit verschiedenen Angeboten für nur 50 Cent. Ein großes grünes Schnecklein aus Keramik verleitete zum Innehalten. Es würde sich wunderbar auf dem Schreibtisch machen, um immer mal wieder das Arbeitstempo ganz bewusst etwas herunter zu fahren.

