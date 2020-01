Ein Hauch von Wehmut und viel Genuss

Rastatt

Startschuss auf Hatz-Areal Rastatt (ema ) - Neun Jahre, nachdem in Rastatt das letzte Hatz-Bier gebraut worden ist, stehen die Zeichen im Herzen der Barockstadt auf Wandel: Mit dem Spatenstich fiel der Startschuss für ein 50-Millionen-Euro-Wohnbauprojekt, das ein neues Tor zum Zentrum markieren soll (Foto: em). » Weitersagen (ema ) - Neun Jahre, nachdem in Rastatt das letzte Hatz-Bier gebraut worden ist, stehen die Zeichen im Herzen der Barockstadt auf Wandel: Mit dem Spatenstich fiel der Startschuss für ein 50-Millionen-Euro-Wohnbauprojekt, das ein neues Tor zum Zentrum markieren soll (Foto: em). » - Mehr

Berlin

Bayern zum 29. Mal Deutscher Meister Berlin (dpa) - Der FC Bayern hat zum siebten Mal in Serie den Titel gewonnen. Das 5:1 gegen Frankfurt war der entscheidende Schritt. Für den BVB bleibt trotz des 2:0 in Gladbach nur Platz zwei. Leverkusen sichert sich den vierten Champions-League-Platz (Foto: Schrader/AP). » Weitersagen (dpa) - Der FC Bayern hat zum siebten Mal in Serie den Titel gewonnen. Das 5:1 gegen Frankfurt war der entscheidende Schritt. Für den BVB bleibt trotz des 2:0 in Gladbach nur Platz zwei. Leverkusen sichert sich den vierten Champions-League-Platz (Foto: Schrader/AP). » - Mehr

Karlsruhe

Viel Humor und etwas Wehmut Karlsruhe (vn) - Der Stabwechsel an der Spitze des Regierungspräsidiums ist offiziell vollzogen. In einer Feierstunde in Karlsruhe verabschiedete Innenminister Thomas Strobl (CDU) Regierungspräsidentin Nicolette Kressl (links) und führte ihre Nachfolgerin Sylvia Felder ins Amt ein (Foto: vn). » Weitersagen (vn) - Der Stabwechsel an der Spitze des Regierungspräsidiums ist offiziell vollzogen. In einer Feierstunde in Karlsruhe verabschiedete Innenminister Thomas Strobl (CDU) Regierungspräsidentin Nicolette Kressl (links) und führte ihre Nachfolgerin Sylvia Felder ins Amt ein (Foto: vn). » - Mehr

Rastatt

Wertschätzung für Jürgen Bäuerle Rastatt (as) - Viel zu lachen, aber auch manche Träne im Knopfloch gab es bei der offiziellen Verabschiedung von Landrat Jürgen Bäuerle an dessen 65. Geburtstag. Große Wertschätzung für dessen Arbeit und Persönlichkeit kamen in vielen persönlichen Worten zum Ausdruck (Foto: fuv). » Weitersagen (as) - Viel zu lachen, aber auch manche Träne im Knopfloch gab es bei der offiziellen Verabschiedung von Landrat Jürgen Bäuerle an dessen 65. Geburtstag. Große Wertschätzung für dessen Arbeit und Persönlichkeit kamen in vielen persönlichen Worten zum Ausdruck (Foto: fuv). » - Mehr