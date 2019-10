Planungsfehler am Bertholdplatz: Verkehrsinsel wird verändert

Von Sarah Reith



Baden-Baden - Auf eine ungewöhnliche Entwicklung auf der Baustelle am Bertholdplatz hat ein BT-Leser die Redaktion aufmerksam gemacht: Statt vorwärts geht es auf der Baustelle dort derzeit rückwärts. Gestern Vormittag war zu beobachten, wie die Verkehrsinsel im Zentrum des Platzes zum Teil zurückgebaut wurde.







Der Leser vermutete, dass der Kreisverkehr zu groß ausgefallen war - war doch im Vergleich zu dem Bild, das sich einige Tage zuvor geboten hatte, die kreisrunde Insel am späten Vormittag merklich geschrumpft. Kurz vor 12 Uhr fehlten bereits der Randstein sowie zwei weitere Steinreihen des Bauwerks. Der Leser vermutete, dass der Kreisverkehr zu groß ausgefallen war - war doch im Vergleich zu dem Bild, das sich einige Tage zuvor geboten hatte, die kreisrunde Insel am späten Vormittag merklich geschrumpft. Kurz vor 12 Uhr fehlten bereits der Randstein sowie zwei weitere Steinreihen des Bauwerks. Am Durchmesser des Kreisverkehrs soll sich indessen nichts ändern, hieß es vonseiten der Stadtverwaltung auf BT-Nachfrage. Er müsse allerdings "in der Höhenlage nachjustiert" werden, erläuterte Kerstin Luthardt, Leiterin des städtischen Fachgebiets Tiefbau und Baubetrieb. Nach einer Vermessung sei festgestellt worden, dass mit der Höhe des Kreisels auf dem Platz etwas nicht stimme. Das soll nun verändert werden, danach werden die Steine ein zweites Mal verlegt. Die Nachbesserungen könnten aber so abgefangen werden, dass die dadurch entstehende zusätzliche zeitliche Verzögerung "unwesentlich" sei, betonte Luthardt. Man spreche hier höchstens von wenigen Tagen. Wie berichtet, war zuletzt bekannt gegeben worden, dass die Großbaustelle zwei bis drei Monate länger dauert als ursprünglich geplant und erst im Frühjahr nächsten Jahres fertig werden soll. Als Ursache war unter anderem der Austausch eines maroden Regenwasserkanals genannt worden. Die nun aufgetretenen Probleme mit der Verkehrsinsel habe man in Zusammenarbeit mit der ausführenden Baufirma zügig regeln können, betonte Fachgebietsleiterin Luthardt. Das Bauunternehmen sei nicht für den Fehler verantwortlich. Vielmehr handle es sich wohl um einen Planungsfehler. Darauf verwies auch Bürgermeister Alexander Uhlig im BT-Gespräch. Der Baubürgermeister versicherte zudem, dass die Stadt die entstehenden Mehrkosten nicht tragen wolle: "Das werden wir dem Planungsbüro in Rechnung stellen."

