Kein Gewerbe in Ebertsgarten

Baubürgermeister Alexander Uhlig und Oberbürgermeisterin Margret Mergen kämpften wie die Löwen für die vom Rathaus vorgesehene Planung. Zu groß sei die Diskrepanz zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet in der Saarstraße und der von der SPD vorgeschlagenen Wohnnutzung auf der gegenüberliegenden Straßenseite, sagte Uhlig. Sinn und Zweck der städtischen Planung sei der Schutz der Gewerbebetriebe für die kommenden Jahrzehnte. Das vorgeschlagene Vorgehen schließe sämtliche städtebaulichen Spannungen aus, die zwischen den Bewohnern und den Gewerbetreibenden entstehen könnten, meinte er. Auch Mergen betonte, der Verwaltungsvorschlag sehe beides vor: Wohnen und Gewerbe. "Beides wollen und brauchen wir", so die OB.

Doch die Mehrheit im Gemeinderat sah das völlig anders. "An dieser Stelle eröffnet sich eine Chance zur Realisierung von Wohnungsbau über Jahrzehnte", sagte SPD-Fraktionschef Kurt Hochstuhl. Man könne nicht im Wahlkampf immer von bezahlbarem Wohnen sprechen, aber dann, wenn sich eine Möglichkeit zur Realisierung ergebe, anders entscheiden. Auch Martin Ernst (FBB) sah in Ebertsgarten "eine der allerletzten Chancen, wo wir noch großflächig bezahlbares Wohnen darstellen können". Rolf Pilarski (FDP) betonte, dass beim Wohnungsbau in den zurückliegenden Jahren geschlafen worden sei und fragte: "Was nutzt uns Gewerbe, wenn Wohnen nicht mehr möglich ist?" Sabine Iding-Dihlmann (Grüne) betonte, der SPD-Vorschlag sei die richtige Wahl und ermögliche eine gute Durchmischung verschiedener Wohnformen. Die Grünen hatten vor der Sitzung noch den Antrag gestellt, das Thema zu vertagen, um erst den neu gewählten Gemeinderat damit zu beschäftigen. Offenbar angesichts der absehbaren breiten Mehrheit gegen den Verwaltungsvorschlag zog Iding-Dihlmann ihren Antrag aber zurück.

Einzig Klaus Bloedt-Werner (CDU) verteidigte die vom Rathaus vorgelegte Planung. Es sei "unsinnig, baurechtlich einen Weg zu beschreiten, bei dem Probleme vorbestimmt sind", lehnte er die reine Wohnnutzung des Geländes ab. Zudem sei es nicht richtig, "vor der Firma Treubau in die Knie zu gehen". Wie berichtet, gehört dem Freiburger Wohnbauunternehmen das Areal. Ein dem BT vorliegender Entwurf der Treubau für die Nutzung des Gebiets sieht 165 Miet- und Eigentumswohnungen, darunter auch 20 in einem Mehrgenerationenhaus, sowie den Bau von zwei Pflegeheimen vor.

SPD-Fraktionschef Kurt Hochstuhl erwiderte, dass Treubau in Freiburg einen guten Ruf habe und appellierte an die Verwaltung, alte Differenzen beiseitezulegen und mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Eine Verhinderungsplanung sei Unsinn, so Hochstuhl. Er spielte dabei auf die Tatsache an, dass die Stadtverwaltung einen Rechtsstreit mit der Treubau über die Bebauung des Vincentius-Areals verloren hat und sich infolgedessen mit der städtischen Baugesellschaft GSE aus dem Projekt zurückziehen musste.

Kommentar